Las empleadas que denuncian a Julio Iglesias por agresión sexual eran obligadas a enseñar los pechos y a presentar un informe de ETS

Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias, una como empleada del hogar y la otra como fisioterapeuta, denuncian al cantante por agredirlas sexualmente en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas.

Laura Simón
Publicado:

Dos mujeres denuncian a Julio Iglesias por abusar sexualmente de ellas. Se trata de una empleada doméstica y una fisioterapeuta que han iniciado un movimiento al más puro estilo 'Me Too' con su denuncia puesta en prensa. Mantienen ambas que trabajaron para Julio Iglesias en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en un ambiente que describen como de control, acoso y terror.

Se trata de una información del Diario.es en colaboración con Univisión Noticias. Los hechos habrían tenido lugar en el año 2021, cuando el cantante Julio Iglesias tenía 77 años y la más joven de las denunciantes en prensa 20.

Tal y como se desprende de las citadas informaciones a las empleadas se les hacía pasar un casting y se les preguntaba por su historial de enfermedades de transmisión sexual. Otra prueba importante era la de enseñar los pechos y además tenían que responder a preguntas íntimas como si se habían realizado o no un aumento de pecho. Las empleadas denuncian vejaciones de carácter sexual como penetraciones con el dedo mientras las abofeteaban.

Obligadas a mantener relaciones con la empleadora

La activista Afra Blanco lamenta que las trabajadoras del hogar sean un sector que siempre ha sido invisible frente a este tipo de estadísticas. "En España hay una herramienta de evaluación de este tipo de riesgos de agresión sexual", apunta.

Cuentan estas dos mujeres que había una especie de empleadora que era la que hacía el casting a las candidatas y también con ella estaban obligadas a mantener relaciones sexuales. Por el momento, desde el entorno del personal de Julio Iglesias niegan las acusaciones y no se ha producido ningún comunicado oficial.

Puedes ver 'Espejo Público' en Atresplayer.

