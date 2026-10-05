La Justicia rechaza forzar el desalojo de la Puerta del Sol

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado este lunes forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el pasado sábado 26 de septiembre tras el desahucio de Maricarmen, una octogenaria que residía en su casa en el centro de la capital española desde hacía 71 años. La sección sexta de lo Contencioso admite que "concurren circunstancias de especial urgencia", pero que la decisión no puede adoptarse "con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado"

Sin entrar al fondo del asunto, el TSJM tiene en consideración "la eventual afectación del derecho de reunión de las personas efectivamente acampadas" y "la irreversibilidad de las consecuencias" que tendría acceder al desalojo instado por el Gobierno madrileño, con posible utilización de "medidas de compulsión física" por parte de las Fuerzas de Seguridad si no accediesen a abandonar la acampada.

De esta forma, la sección sexta de lo Contencioso ha remitido su escrito a la Abogacía del Estado, dándole un plazo hasta el miércoles 7 de octubre a las 09:00 horas para pronunciarse, detallando que necesita "el criterio, alegaciones y motivos de la Delegación del Gobierno para no haber desplegado la actividad requerida por la Comunidad de Madrid".

Sánchez convoca elecciones generales el 29 de noviembre

La decisión del TSJM llega el mismo día en el que Pedro Sánchez ha anunciado un adelanto electoral, colocando las elecciones generales el domingo 29 de noviembre. "Debéis elegir si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando", ha declarado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez tras convocar elecciones generales en España el próximo 29 de noviembre.

Tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Gobierno de la Comunidad de Madrid exigieron a la Delegación del Gobierno que levantara a los acampados de la Puerta del Sol, una petición desoída por la representación del Gobierno, desde donde alegan que la protesta muestra "pleno respeto al ordenamiento jurídico".

Ante esta negativa, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso presentó el pasado jueves un recurso ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid en el que pedía adoptar medidas cautelarísimas para forzar el desalojo la acampada, solicitud que ya ha sido elevada por la jueza competente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).