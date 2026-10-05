Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Madrid

La Justicia rechaza forzar el desalojo de la Puerta del Sol

El alto tribunal madrileño estima que "concurren circunstancias de especial urgencia", pero que la decisión no puede adoptarse "con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado".

Acampada en la Puerta del Sol

Acampada en la Puerta del Sol Efe

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Publicado:

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado este lunes forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el pasado sábado 26 de septiembre tras el desahucio de Maricarmen, una octogenaria que residía en su casa en el centro de la capital española desde hacía 71 años. La sección sexta de lo Contencioso admite que "concurren circunstancias de especial urgencia", pero que la decisión no puede adoptarse "con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado"

Sin entrar al fondo del asunto, el TSJM tiene en consideración "la eventual afectación del derecho de reunión de las personas efectivamente acampadas" y "la irreversibilidad de las consecuencias" que tendría acceder al desalojo instado por el Gobierno madrileño, con posible utilización de "medidas de compulsión física" por parte de las Fuerzas de Seguridad si no accediesen a abandonar la acampada.

De esta forma, la sección sexta de lo Contencioso ha remitido su escrito a la Abogacía del Estado, dándole un plazo hasta el miércoles 7 de octubre a las 09:00 horas para pronunciarse, detallando que necesita "el criterio, alegaciones y motivos de la Delegación del Gobierno para no haber desplegado la actividad requerida por la Comunidad de Madrid".

Sánchez convoca elecciones generales el 29 de noviembre

La decisión del TSJM llega el mismo día en el que Pedro Sánchez ha anunciado un adelanto electoral, colocando las elecciones generales el domingo 29 de noviembre. "Debéis elegir si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando", ha declarado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez tras convocar elecciones generales en España el próximo 29 de noviembre.

Tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Gobierno de la Comunidad de Madrid exigieron a la Delegación del Gobierno que levantara a los acampados de la Puerta del Sol, una petición desoída por la representación del Gobierno, desde donde alegan que la protesta muestra "pleno respeto al ordenamiento jurídico".

Ante esta negativa, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso presentó el pasado jueves un recurso ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid en el que pedía adoptar medidas cautelarísimas para forzar el desalojo la acampada, solicitud que ya ha sido elevada por la jueza competente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Alberto Núñez Feijóo, tras la convocatoria de elecciones generales: "Por fin España dirá lo que piensa y puede irse quien nunca debió llegar tan lejos"

Feijoo

Publicidad

España

Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 29 de noviembre

Última hora del adelanto electoral: Pedro Sánchez convoca elecciones generales el domingo 29 de noviembre

Acampada en la Puerta del Sol

El TSJM rechaza forzar el desalojo de la Puerta del Sol

Feijoo

Alberto Núñez Feijóo, tras la convocatoria de elecciones generales: "Por fin España dirá lo que piensa y puede irse quien nunca debió llegar tan lejos"

Asentamiento de inmigrantes en la playa del Trampolín
Crisis Ceuta

La Policía vuelve a la playa del Trampolín de Ceuta para seguir con el desalojo en la zona

Javier Martín Merchán
Posibilidad de adelanto electoral

Javier Martín Merchán, politólogo: "Pedro Sánchez intuye que ahora o nunca"

VIDEO: Así ha sido el anuncio de Pedro Sánchez de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre: "Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis"
ADELANTO ELECTORAL EL 29-N

VÍDEO | Así ha sido el anuncio de Pedro Sánchez en el que ha convocado elecciones generales: "Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis"

Las elecciones generales han sido convocadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Moncloa para el próximo domingo 29 de noviembre. Así ha sido su anuncio, en el que ha tachado a la oposición de ser "la peor de la historia de la democracia".

Sánchez en el Congreso
Posible adelanto electoral

El fin de semana de reflexión de Pedro Sánchez acaba con un adelanto electoral para el 29 de noviembre

Fin de semana de reflexión para Pedro Sánchez. Tras tumbarse en el Congreso los dos decretos de la vivienda, el presidente ha hablado con su círculo más cercano y ha estudiado encuestas antes de anunciar que adelanta las elecciones generales.

Votación en las urnas en unas elecciones

Elecciones generales: los sondeos apuntan a una victoria de la derecha

El decreto 'Maricarmen': menos de 48 horas en vigor y más confusión

El decreto 'Maricarmen': menos de 48 horas en vigor y más confusión

(AMP) Más de 350 policías desplegados en el Trampolín (Ceuta) para la primera fase de su desalojo

Más de 600 migrantes vuelven a Marruecos mientras se mantiene la presencia policial en el Trampolín

Publicidad