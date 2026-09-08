LA ACTRIZ DE VENENO
Jedet se sincera y cuenta que la tienen que operar de un bulto en el pecho: "Llevo meses bastante asustada"
La actriz Jedet ha compartido un mensaje a través de su cuenta de Instagram que lleva meses asustada tras haberle detectado un bulto en el pecho que tendrán que extirparle. Aunque, asegura que ahora le han comunicado que es benigno.
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Carmen Jedet se ha sincerado a través de su cuenta de Instagram compartiendo una carta a sus seguidores donde explica que lleva meses asustada, después de haberle encontrado un bulto en el pecho.
Aunque, la actriz de Veneno asegura que ha recibido buenas noticias y le han confirmado que se trata de un bulto benigno. Así lo ha contado en stories:
"Hoy 7 de septiembre es un día muy importante para mí. Llevo meses bastante asustada porque me empezó a crecer un bulto en el pecho. No había contado nada porque es algo privado, pero hoy me apetece compartirlo con vosotras.
El bulto llegó a hacerse bastante grande y aunque tardé más de lo que debería en ir al médico, finalmente me hicieron una eco y después de una biopsia. La verdad es que fue bastante traumático para mí, pero hay cosas con las que tenemos que ser responsable y no dejar pasar.
Hoy me han llamado para decirme que el bulto es benigno. Tendré que operarme para quitarlo y después seguir haciéndome revisiones para controlarlo, pero está todo bien.
No sabéis el miedo que ha tenido estos meses y para mí hoy es un día de celebración enorme. Esas cosas te hacen darte cuenta de que muchas veces damos la vida por sentada y nos preocupamos por cosas que no son tan importantes.
Así que hoy estoy muy feliz y muy agradecida. Y solo quería compartir con vosotras y recordaros que, por favor, os reviséis las mamas y que vayáis al médico. No es ninguna tontería.
Y también quería dar las gracias al equipo médico del Materno de Granada. Han sido súper rápidos con las pruebas y con los resultados. En un momento así, que te atiendan bien, que te expliquen las cosas y sentir que estás en buenas manos da muchísima tranquilidad.
Y sé que la sanidad pública no está pasado por su mejor momento y que muchas veces los profesionales tienen que hacer muchísimo con muy poco".
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