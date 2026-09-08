Jedet se sincera y cuenta que la tienen que operar de un bulto en el pecho: "Llevo meses bastante asustada"

Carmen Jedet se ha sincerado a través de su cuenta de Instagram compartiendo una carta a sus seguidores donde explica que lleva meses asustada, después de haberle encontrado un bulto en el pecho.

Aunque, la actriz de Veneno asegura que ha recibido buenas noticias y le han confirmado que se trata de un bulto benigno. Así lo ha contado en stories:

Jedet cuenta que la tienen que operar de un bulto en el pecho | Instagram Jedet

"Hoy 7 de septiembre es un día muy importante para mí. Llevo meses bastante asustada porque me empezó a crecer un bulto en el pecho. No había contado nada porque es algo privado, pero hoy me apetece compartirlo con vosotras.

El bulto llegó a hacerse bastante grande y aunque tardé más de lo que debería en ir al médico, finalmente me hicieron una eco y después de una biopsia. La verdad es que fue bastante traumático para mí, pero hay cosas con las que tenemos que ser responsable y no dejar pasar.

Hoy me han llamado para decirme que el bulto es benigno. Tendré que operarme para quitarlo y después seguir haciéndome revisiones para controlarlo, pero está todo bien.

No sabéis el miedo que ha tenido estos meses y para mí hoy es un día de celebración enorme. Esas cosas te hacen darte cuenta de que muchas veces damos la vida por sentada y nos preocupamos por cosas que no son tan importantes.

Así que hoy estoy muy feliz y muy agradecida. Y solo quería compartir con vosotras y recordaros que, por favor, os reviséis las mamas y que vayáis al médico. No es ninguna tontería.

Y también quería dar las gracias al equipo médico del Materno de Granada. Han sido súper rápidos con las pruebas y con los resultados. En un momento así, que te atiendan bien, que te expliquen las cosas y sentir que estás en buenas manos da muchísima tranquilidad.

Y sé que la sanidad pública no está pasado por su mejor momento y que muchas veces los profesionales tienen que hacer muchísimo con muy poco".