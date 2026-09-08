Sorpresa en Pasapalabra: Javier abandona “por motivos personales”… ¡y regresa Moisés!

“Tengo que dar dos noticias, una buena y una mala”, ha revelado Roberto Leal nada más arrancar este Pasapalabra. La tarde ha traído novedades al concurso a través de sus protagonistas. Lo primero que ha anunciado el presentador es una despedida: Javier Alonso ha decidido no seguir “por motivos personales”. “Después de 138 programas haciéndonos muy felices, se van con 99.600 euros”, ha explicado. Además, por supuesto, tiene las puertas abiertas como parte de esta gran familia.

Esa noticia era la mala. La buena ha sido un regreso sorprendente para ocupar ese asiento que se ha quedado vacío: ¡Moisés Laguardia! Han pasado dos años y medio desde que tuvo que cerrar su anterior etapa por el bote que conquistó Óscar Díaz. El alfareño ha contado sus primeras sensaciones: “Asimilando todo, porque no me esperaba volver, y muy feliz por estar aquí”.

Por lo tanto, se trata de una nueva oportunidad para esta leyenda, que volverá a luchar por ganar un bote que se le resistió durante 245 programas. Pese a su veteranía, ahora se convierte en el novato frente a un centenario como David, en un duelo que promete ser muy igualado y apasionante. ¡Descubre todas las novedades al detalle en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas