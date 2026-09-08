Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 8 de septiembre

Sorpresa en Pasapalabra: Javier abandona “por motivos personales”… ¡y regresa Moisés!

El madrileño ha decidido no seguir en el concurso, tras 138 programas en los que se ha llevado 99.600 euros, y su lugar lo ocupa una de las leyendas que aún no ha ganado el bote.

Sorpresa en Pasapalabra: Javier abandona “por motivos personales”… ¡y regresa Moisés!

Sorpresa en Pasapalabra: Javier abandona “por motivos personales”… ¡y regresa Moisés!

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

“Tengo que dar dos noticias, una buena y una mala”, ha revelado Roberto Leal nada más arrancar este Pasapalabra. La tarde ha traído novedades al concurso a través de sus protagonistas. Lo primero que ha anunciado el presentador es una despedida: Javier Alonso ha decidido no seguir “por motivos personales”. “Después de 138 programas haciéndonos muy felices, se van con 99.600 euros”, ha explicado. Además, por supuesto, tiene las puertas abiertas como parte de esta gran familia.

Esa noticia era la mala. La buena ha sido un regreso sorprendente para ocupar ese asiento que se ha quedado vacío: ¡Moisés Laguardia! Han pasado dos años y medio desde que tuvo que cerrar su anterior etapa por el bote que conquistó Óscar Díaz. El alfareño ha contado sus primeras sensaciones: “Asimilando todo, porque no me esperaba volver, y muy feliz por estar aquí”.

Por lo tanto, se trata de una nueva oportunidad para esta leyenda, que volverá a luchar por ganar un bote que se le resistió durante 245 programas. Pese a su veteranía, ahora se convierte en el novato frente a un centenario como David, en un duelo que promete ser muy igualado y apasionante. ¡Descubre todas las novedades al detalle en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Javier y David en AlaZ

Máxima tensión para David en AlaZ: se juega el empate con Javier en su último turno

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

“No te lo vas a creer”: el triunfal regreso de Moisés a La Pista con pleno, anécdota... ¡y hasta buena voz!

“No te lo vas a creer”: el triunfal regreso de Moisés a La Pista con pleno, anécdota... ¡y hasta buena voz!

El emotivo mensaje de David a Javier tras su adiós a Pasapalabra: “Es un amigo ya para siempre”

El emotivo mensaje de David a Javier tras su adiós a Pasapalabra: “Es un amigo ya para siempre”

Paula Echevarría

Paula Echevarría reaparece tras la muerte de su padre: "Estoy bien, sostenida por mucha gente"

Sorpresa en Pasapalabra: Javier abandona “por motivos personales”… ¡y regresa Moisés!
Mejores momentos | 8 de septiembre

Sorpresa en Pasapalabra: Javier abandona “por motivos personales”… ¡y regresa Moisés!

Rodolfo Sancho
ENTREVISTA

Rodolfo Sancho, sobre las críticas que ha recibido por el caso Daniel Sancho: "He aprendido a decir lo que me salga de las pelotas"

Rodolfo Sancho
EN PLATÓ

Rodolfo Sancho recuerda cómo vivió el caso de su hijo, Daniel Sancho: "Reaccioné como habría reaccionado cualquier ser humano"

El actor se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles y nos cuenta cómo está tres años después de que comenzara el caso por el que su hijo ha sido condenado a cadena perpetua en Tailandia.

Team Mika La Voz 2026
18 de septiembre

Mika busca las voces más originales en La Voz: “Si tienes ese talento, te quiero en mi equipo”

El coach internacional tiene claro qué busca en las Audiciones a ciegas para formar el mejor equipo: talento, originalidad y preparación. Estreno el 18 de septiembre en Antena 3.

José Armando y José Luis

José Luis y José Armando, los hermanos siameses que comparten pareja: "Nuestra novia nos quiere a los dos por igual"

José Luis y José Armando

El emotivo mensaje de José Luis y José Armando, los hermanos siameses: "Una discapacidad no es impedimento para ser felices"

Carlos Quílez

Nos adentramos en una topera donde malviven los inmigrantes en Ceuta: "Si existe el infierno, debe ser muy parecido a esto"

Publicidad