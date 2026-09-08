Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Un técnico con estrella

"Te mereces el Balón de Oro": Luis de la Fuente revela qué le dijo Donald Trump tras ganar el Mundial

El seleccionador ha recordado todas las emociones que su equipo ha regalado durante este verano, analizando cómo ha sido el camino hasta conseguir la codiciada segunda estrella.

"Te mereces el Balón de Oro": Luis de la Fuente revela qué le dijo Donald Trump tras ganar el Mundial

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

El Hormiguero ha celebrado a lo grande el Mundial de fútbol conquistado por España este verano de la mano de uno de sus protagonistas: Luis de la Fuente. El seleccionador ha recordado cómo vivió el campeonado y ha revelado cuáles creen que han sido las claves para el triunfo.

Durante la entrevista, De la Fuente ha contado también una anécdota que vivió tras el pitido final. Pablo Motos le ha preguntado cómo vivió el momento en el que Donald Trump les hizo entrega del trofeo y el técnico ha contado que el presidente de EEUU se acercó a él. Su mensaje ha provocado las risas: "Te mereces el Balón de Oro".

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa a Luis de la Fuente en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Luis de la Fuente en El Hormiguero

¡Vuelve Esperansa Grasia!: Luis de la Fuente alucina con sus nuevos trucos

¡Vuelve Esperansa Grasia!: Luis de la Fuente alucina con sus nuevos trucos

La disciplina, el secreto del gran físico de Luis de la Fuente:

La constancia, el secreto del gran físico de Luis de la Fuente: "Entreno 365 sesiones al año"

¿Será Lamine Yamal el próximo Messi? Luis de la Fuente se moja sobre el futuro del fútbol
ESTA ES SU APUESTA

¿Será Lamine Yamal el próximo Messi? Luis de la Fuente se moja sobre el futuro del fútbol

Luis de la Fuente, sobre el comportamiento de Argentina tras perder el Mundial: "Es inaceptable"
En El Hormiguero

Luis de la Fuente, sobre el comportamiento de Argentina tras perder el Mundial: "Es inaceptable"

"Lo que yo les digo, no se lo ha dicho nadie": Luis de la Fuente explica cómo corrige la actitud de sus jugadores
EN EL HORMIGUERO

"Lo que yo les digo, no se lo ha dicho nadie": Luis de la Fuente explica cómo corrige la actitud de sus jugadores

Luis de la Fuente ha compartido en El Hormiguero la forma en la que se dirige a sus jugadores, especialmente a aquellos que corren el riesgo de que se les suba el ego a la cabeza.

"Te mereces el Balón de Oro": Luis de la Fuente revela qué le dijo Donald Trump tras ganar el Mundial
Un técnico con estrella

"Te mereces el Balón de Oro": Luis de la Fuente revela qué le dijo Donald Trump tras ganar el Mundial

El seleccionador ha recordado todas las emociones que su equipo ha regalado durante este verano, analizando cómo ha sido el camino hasta conseguir la codiciada segunda estrella.

El inolvidable debut de Moisés en AlaZ: empate ante David tras superar una novatada

El inolvidable debut de Moisés en AlaZ: empate ante David tras superar una novatada

Así afronta Moisés su nueva oportunidad en Pasapalabra: “Es una experiencia que pensaba que ya no iba a poder vivir”

Así afronta Moisés su nueva oportunidad en Pasapalabra: “Es una experiencia que pensaba que ya no iba a poder vivir”

La preciosa despedida de David a Javier: “Como concursante, el número 1… y como persona, mejor”

La preciosa despedida de David a Javier: “Como concursante, el número 1… y como persona, mejor”

Publicidad