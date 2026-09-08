"Te mereces el Balón de Oro": Luis de la Fuente revela qué le dijo Donald Trump tras ganar el Mundial

El Hormiguero ha celebrado a lo grande el Mundial de fútbol conquistado por España este verano de la mano de uno de sus protagonistas: Luis de la Fuente. El seleccionador ha recordado cómo vivió el campeonado y ha revelado cuáles creen que han sido las claves para el triunfo.

Durante la entrevista, De la Fuente ha contado también una anécdota que vivió tras el pitido final. Pablo Motos le ha preguntado cómo vivió el momento en el que Donald Trump les hizo entrega del trofeo y el técnico ha contado que el presidente de EEUU se acercó a él. Su mensaje ha provocado las risas: "Te mereces el Balón de Oro".

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