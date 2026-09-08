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Rodolfo Sancho recuerda cómo vivió el caso de su hijo, Daniel Sancho: "Reaccioné como habría reaccionado cualquier ser humano"

El actor se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles y nos cuenta cómo está tres años después de que comenzara el caso por el que su hijo ha sido condenado a cadena perpetua en Tailandia.

Rodolfo Sancho

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Rodolfo Sancho es uno de los actores más famosos de nuestro país. Nacido en una saga de artistas, desde muy pequeño despuntó en el mundo de la interpretación y pudimos verle crecer en pantalla.

Con tan solo 19 años también le vimos ser padre de Daniel Sancho, su primer hijo. Y aunque padre e hijo vivieron grandes momentos juntos, Daniel Sancho hace tres años se veía envuelto en un caso por el que finalmente ha sido condenado a cadena perpetua en Tailandia.

Tras tres años de lucha, Rodolfo Sancho se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos cómo vivió aquel momento. "Un familiar me envió la noticia y pasaron dos días hasta que pude hablar con Daniel", recuerda.

Rodolfo confiesa que "reaccionó como cualquier ser humano habría reaccionado". Primero sintió un profundo estado de shock, que pronto se convirtió en disociación. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que necesitaba dejar a un lado los sentimientos para luchar con su hijo.

"Me ayuda que soy poco quejica y que tengo unos ideales que me ayudan a combatir las cosas", afirma Rodolfo. El actor se puso en marcha y optó por elegir la combatividad frente a la tristeza: "Había muchas cosas que hacer".

A día de hoy, Rodolfo sigue considerándose alguien privilegiado. "Me sentiría un hipócrita quejándome, ¿de qué sirve todo esto?", advierte el actor. Unas palabras que llegan tres años después de un proceso que le ha cambiado la vida.

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