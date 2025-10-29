Polémica por las confesiones de Juan Carlos I en una entrevista y sus memorias: "Hay personas de su familia a los que ve y no reconoce"

Juan Carlos I comenzó su exilio en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, hace ahora cinco años. Allí está protegido por el régimen local, como el mismo reconoce: "¡La última vez que vino un periodista español, las autoridades locales lo metieron en la cárcel! Tuve que intervenir para sacarlo".

Y es que el mismo rey emérito asegura que se instaló en el país del golfo Pérsico "para ayudar" a su hijo - Felipe VI - y porque era un lugar de difícil acceso a la prensa española.

A menos de una semana para que vea la luz en el país vecino 'Reconciliación', las memorias de quien fuera rey de España 39 años y 7 meses, 'Le Figaro' publica las primeras de muchas confesiones de Juan Carlos de Borbón, si se entiende esta entrevista como un anticipo. Añora el país del que fue Jefe de Estado.

"Una forma de hacer justicia"

La periodista Gema López explicaba que para el emérito esta biografía es una herramienta de búsqueda de justicia. Ciertamente irónico si recordamos que está ampliamente extendida la teoría de que su partida a tierras lejanas de oriente se produjo para poner tierra de por medio con sus presuntos delitos fiscales. Tan criticados por su antiguo amigo Miguel Ángel Revilla, al que Juan Carlos denunció hace unos meses.

"Hay personas de su familia a los que ve y no reconoce"

Entre otros temas la entrevista aborda temas de lo más delicado en la vida del abdicado rey, como la relación con algunos de sus familiares, algunas no pasan por un buen momento o la memoria le está jugando una mala pasada: "Hay personas de su familia a los que ve y no reconoce".

Abordan detalles personales de la relación con Felipe VI antes de acceder al trono: "El Rey, en aquel momento príncipe, le llamaba 'jefe' cuando se dirigía a él".

"Habla del 23-F, habla de Corina (…)", también de sus disculpas al pueblo español tras su cacería en Botsuana en plena crisis económica.

Preparativos para su muerte

También le han preguntado a Juan Carlos por su fallecimiento y los planes existentes, que descarta él mismo, sin despejar las dudas del lugar donde recibirá sepultura, dada la situación del Panteón de los Reyes, del Monasterio de El Escorial.

"Para él es muy duro estar viviendo estos últimos años allí", apuntaba Gema.

Varios colaboradores sacan punta a que la entrevista de Juan Carlos se conceda a un medio francés y no a uno español, y se preguntan por qué.

Y al mismo tiempo que reconocía que la actitud campechana del emérito había llevado alto a España, Juan Madueño advertía que "la campechanía ha sido una forma de camuflar su impunidad", y también sería la razón de su exilio.

