La Princesa Leonor llega a Valdesoto para entrega el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, entrega este sábado el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 a la parroquia de Valdesoto, en el concejo de Siero. El acto, que se puede seguir en streaming a través de este mismo artículo, comienza a las 12:30 y contará con la presencia de numerosos vecinos. Es la primera vez que la heredera al trono pronuncie el único discurso del acto, además de hacer entrega ella misma de este galardón, un gesto que refuerza su papel institucional, tal y como destacó ayer el Rey Felipe VI en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, al señalar: "me corresponde cederle este espacio como heredera de la Corona".

La familia real ha sido recibida por los impulsores de la candidatura al Pueblo Ejemplar que fue concedido a la parroquia sierense de Valdesoto por mantener vivas y potenciar "tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación". Durante la visita, la familia real podrá conocer de primera mano la historia, la cultura y las tradiciones de Valdesoto, una parroquia con 1.800 habitantes repartidos en catorce núcleos de población, donde conviven actividades agrícolas, ganaderas, industriales y de servicios. Los vecinos muestran con orgullo las iniciativas que han desarrollado a lo largo de los años para mejorar la vida comunitaria y conservar su patrimonio.

Tradición, patrimonio y orgullo local

El jurado ha valorado la capacidad de Valdesoto para preservar su patrimonio y tradiciones centenarias, rehabilitando caminos, capillas, casonas, hórreos y paneras. En total, se conservan 102 hórreos y 53 paneras, además de joyas arquitectónicas como los palacios de los Carreño y los Camino, la casona de Leceñes o las capillas de San Juan Evangelista, los Santos Reyes y San Agustín de Castiello.

Valdesoto mantiene vivas celebraciones populares como el certamen Valdesoto d’Antañu, que revive los oficios tradicionales, el desfile de carrozas de San Félix, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, y las mascaradas de invierno de los Sidros, reconocidas como Bien de Interés Cultural en 2019. También conserva su teatro popular, les comedies, con autores locales como José Noval Martínez (1856-1937), considerado uno de sus máximos exponentes.

El Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias distingue la capacidad de los vecinos para trabajar unidos, preservar su identidad cultural y fomentar la participación comunitaria.

