José Luis Martínez - Almeida: "A Pedro Sánchez le importa Gaza lo que a José Félix Tezanos le importa la verdad"

El alcalde de Madrid José Luis Martínez- Almeida ha analizado la polémica que existe en torno al ahorro en las pulseras de control a los maltratadores. Los nuevos modelos que se están distribuyendo dan problemas técnicos y se pueden romper con facilidad. Al alcalde le parece "incomprensible" que se pueda "ahorrar en un mecanismo de protección a las mujeres". Citaba el caso de Ana, una mujer que contaba en el programa el infierno que ha vivido con su maltratador después de los continuos fallos de estos brazaletes.

Lamenta además las explicaciones que se han dado desde el Gobierno, que califica como "balbuceos de justificaciones que no amparan la protección de las mujeres". "Es incomprensible la gestión y la falta de explicaciones a las mujeres", establece.

"Es una falta de respeto a todas las víctimas de violencia de género"

La ministra de Igualdad Ana Redondo asegura que se están difundiendo bulos y noticias falsas que generan alarma entre las víctimas. "No es un bulo cuando está en la memoria de la Fiscalía general del Estado ni cuando las audiencias provinciales lo han denunciado. Es una falta de respeto a todas aquellas mujeres que están en situación de terror. Lo incomprensible es que la ministra no lo supiera", afirma el alcalde.

"Sánchez se aprovecha del sufrimiento del pueblo gazatí en función de una cuestión política"

Sobre la postura del Ejecutivo con el papel de Israel en la guerra de Gaza, señala que "es triste que el presidente del Gobierno quiera hablar de Gaza para no hablar del Gobierno". El del PP ha valorado además el discurso de Sánchez sobre el sufrimiento del pueblo israelí en la Fiesta de la Rosa organizada por el PSC, señala que "se agarra a que el Gobierno está en una situación de debilidad como nunca se había visto y el genocidio en Gaza es una cortina de humo". "Es obsceno que Sánchez esté eufórico y esté alegre. Supone aprovecharse del sufrimiento del pueblo gazatí en función de una cuestión política. A Pedro Sánchez le importa Gaza lo que a José Félix Tezanos le importa la verdad, tienen el mismo concepto".

"Si queremos una solución real en Gaza tenemos que sacar de la ecuación a Hamás"

Considera que si queremos una solución real para Gaza tenemos que sacar de la ecuación a Hamás. Para el alcalde, la pregunta no es el término semántico de si se trata de 'genocidio' o no, sino que la solución pasa por sacar de la ecuación a Hamás. "No entiendo por qué el Gobierno y sus aledaños de la izquierda no son capaces de decir junto con la condena al Gobierno de Israel que Hamás se disuelva y se entregue a la justicia".

Sobre la terminología de si se trata de un genocidio o no, en su opinión "estamos en una guerra donde se han producido masacres de civiles inocentes y debemos centrarnos en que concluya lo antes posible".

Le sorprende que el Gobierno no se haya pronunciado ante una posible cancelación del Mundial, la Euroliga de baloncesto o la Eurocopa si participa Israel. "Ahí ya han dado un paso atrás. Todo obedece a un cálculo y rédito político No les interesa Gaza, no es si no una forma de desviar la atención de lo que está pasando Es la manera que él encuentra para que no se hable de lo demás".

"El Gobierno no tiene ninguna influencia en Cataluña y está cayendo en las encuestas"

Puigdemont tiene reunida a su cúpula en Waterloo y según los últimos sondeos de La Vanguardia Alianza Catalana obtendría 19 escaños y se quedaría a dos de Junts o de Esquerra. Con estos resultados, Almeida señala que si él fuera Junts se plantearía de qué les ha valido haber sido sostén de este Gobierno. "Sánchez no tienen influencia en Cataluña y están cayendo en las encuestas".

Le decepciona que Sánchez siga acudiendo a negociar con Puigdemont mediante testaferros, como José Luis Rodríguez Zapatero o Salvador Illa. "No ha habido candidato más mimado en el Gobierno que Illa y pierde 6 diputados". Lo encaja como la constatación de que "cuando se alimenta el radicalismo suben las opciones radicales".

"El PP es el único que tiene un discurso de Estado sobre la inmigración"

El alcalde ha analizado la votación del pacto migratorio que tendrá lugar este martes. Podemos ha comunicado que votará en contra porque considera que el preámbulo es racista. Para Martínez- Almeida darle las competencias a Junts es constitucional. "Es obvio que en el ámbito de la inmigración no compite porque Alianza Catalana no le robe los votos. El único interés de Junts es parar la sangría de votos usando el tema de la inmigración. Me sorprende que el PSOE sea el que le ha dado las competencias de inmigración a Junts".

Defiende que en el PP son los únicos que tienen un discurso de Estado sobre inmigración y no entiende que hagan 'seguidismo'. Matiza que en su partido no son del discurso fácil de "hay que recibir a todos ni del que hay que echar a todos". Reconoce que la inmigración es buena para España pero no se puede liquidar todo "en el trazo grueso". "Hay que entender que la inmigración ilegal no se puede permitir".

