La anécdota de Miriam Nogueras en la rueda de prensa de Junts con la supuesta llamada de Pedro Sánchez

La portavoz de Junts en el Congreso explica la anécdota que se vivió en la rueda de prensa en la que una llamada de teléfono hizo pensar que Pedro Sánchez se quería poner en contacto con ella.

Miriam Nogueras en Espejo Público.

Espejo Público
Publicado:

Junts per Catalunya dio por terminados los acuerdos con Pedro Sánchez después de haber obtenido el 86,98% de los votos en la consulta que se realizó a las bases. A partir de ese momento vetaron todas la iniciativas del Gobierno. Sin los siete diputados de Junts, el ejecutivo no puede aprobar ninguna ley en el Congreso, ni tampoco los presupuestos generales del Estado.

Este miércoles en rueda de prensa Miriam Nogueras ha insistido en que su postura "está donde estaba antes" y que es el "Gobierno el que incumple parte fundamental de los acuerdos de legislatura". "Desde el inicio de la legislatura hemos dicho que los votos de Junts estaban al servicio de Cataluña solo, ni PSOE, ni Sumar, ni Gobierno español podrían contar con nuestros votos, por lo que las negociaciones tenían que avanzar".

"Es un número de Madrid"

Susanna Griso ha consultado a Nogueras por una anécdota que se vivió en la rueda de prensa. En un momento dado la portavoz de Junts en el Congreso recibe una llamada. Como está hablando en ese momento de su relación con Pedro Sánchez sus compañeros le preguntan si es el presidente del Gobierno quien le está llamando. A lo que ella responde con humor que "es un número de Madrid".

La de Junts ha querido aclarar que siempre deja el móvil con sonido porque es madre y "cuando tienes hijos y pasas tiempo fuera de casa siempre tienes el móvil a mano y con volumen". Sin embargo, ha desmentido que se tratara del teléfono de Pedro Sánchez: "Era un número de estos que te hacen publicidad y sale una máquina hablando", acotaba.

