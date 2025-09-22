Conflicto Gaza
Guerra de Israel en Gaza en directo: Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocen el Estado palestino
Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal anuncian su decisión en plena ofensiva israelí en Gaza. Sigue en directo la última hora del conflicto.
El pasado domingo y en mitad de la guerra de Gaza, Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocieron oficialmente al Estado palestino. La decisión ha sido recibida con duras críticas y amenazas por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
"Quiero enviar un mensaje claro a esos dirigentes que reconocieron un Estado palestino después de la horrenda masacre del 7 de octubre: le están dando una enorme recompensa al terrorismo", declaró Netanyahu en un comunicado, para luego añadir que "eso no sucederá. No se establecerá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán".
Sin embargo, a estos cuatros países se espera que Francia y otros gobiernos europeos anuncien movimientos similares en la Asamblea General de la ONU, que arranca este lunes en Nueva York. Mientras tanto el ejército israelí avanzó el domingo con tanques en la ciudad de Gaza dentro de la llamada Operación Carros de Gedeón II.
Tras dos semanas de intensos bombardeos y preparativos, varias divisiones han comenzado a operar en la capital del enclave. Entre ellas destaca la 'Tormenta de fuego', una de las más importantes de las fuerzas armadas israelíes.
Según la versión oficial, el objetivo es presionar a Hamás, arrasar sus bastiones y obligar a la población civil a desplazarse hacia el sur. Sin embargo, las cifras humanitarias publicadas por el Ministerio de Sanidad de Gaza reportan más de 65.283 muertos y 166.575 heridos desde octubre de 2023. En solo 24 horas se ha registrado más de un centenar de víctimas, incluidas familias enteras en el barrio de Sabra.
Aunque este domingo también se han producido imágenes muy crueles con combatientes de Hamás ejecutando públicamente a tres palestinos acusados de colaborar con Israel. Los hombres fueron obligados a arrodillarse.
Medio millón de desplazados
El avance militar israelí ha desatado un éxodo masivo. Tel Aviv estima que unas 550.000 personas han huido de Gaza capital hacia otras zonas del sur. Hamás, sin embargo, reduce esa cifra a la mitad y denuncia que miles se han visto forzados a regresar debido a las pésimas condiciones humanitarias en los campamentos de desplazados.
Guerra de Israel en Gaza en directo: António Guterres celebra el compromiso con Mark Carney
António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, celebra el "compromiso" con el multilateralismo de Mark Carney, el primer ministro canadiense, con quien se ha podido reunir este domingo en vísperas de la Asamblea General de la ONU.
Guerra de Israel en Gaza en directo: Pedro Sánchez ante el reconocimiento del Estado palestino
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, recuerda que Reino Unido, Canadá y Australia "no serán los últimos" en reconocer el Estado palestino y insiste en que España fue la primera en hacerlo.
Guerra de Israel en Gaza, en directo: Portugal reconoce el Estado palestino
Paulo Rangel, ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, anunció este domingo el reconocimiento formal del Estado palestino, sumándose así a Reino Unido, Australia o Canadá, que también tomaron la misma decisión.
Guerra de Israel en Gaza, en directo: 3 división del Ejército de Israel
Este domingo las Fuerzas Armadas de Israel han informado de que se ha llevado a cabo el envío de una tercera división, la División 36ª a la ciudad de Gaza para así reforzar su ofensiva terrestre sobre la capital gazatí.
Guerra de Israel en Gaza, en directo: La Flotilla denuncia presencia de drones
Desde la Global Sumud Flotilla se ha denunciando la presencia de "múltiples drones" en las inmediaciones de sus embarcaciones que se encuentran navegando por aguas internacionales en marcha hacia la Franja de Gaza, para intentar llevar ayuda comunitaria.
Guerra de Israel en Gaza, en directo: Hamás ejecuta a tres palestinos
Este domingo, combatientes de Hamás ejecutaron públicamente a tres palestinos acusados de colaborar con Israel. Según testigos, los hombres fueron obligados a arrodillarse frente a una multitud también forzada a presenciar la escena.
Mientras tanto, Israel continúa con su ofensiva terrestre y aérea sobre Gaza capital, dejando tras de sí escenas de devastación y cientos de víctimas diarias, en una guerra que ya supera los 65.000 muertos.
