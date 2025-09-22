Guerra de Israel en Gaza en directo: Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocen el Estado palestino

El pasado domingo y en mitad de la guerra de Gaza, Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocieron oficialmente al Estado palestino. La decisión ha sido recibida con duras críticas y amenazas por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Quiero enviar un mensaje claro a esos dirigentes que reconocieron un Estado palestino después de la horrenda masacre del 7 de octubre: le están dando una enorme recompensa al terrorismo", declaró Netanyahu en un comunicado, para luego añadir que "eso no sucederá. No se establecerá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán".

Sin embargo, a estos cuatros países se espera que Francia y otros gobiernos europeos anuncien movimientos similares en la Asamblea General de la ONU, que arranca este lunes en Nueva York. Mientras tanto el ejército israelí avanzó el domingo con tanques en la ciudad de Gaza dentro de la llamada Operación Carros de Gedeón II.

Tras dos semanas de intensos bombardeos y preparativos, varias divisiones han comenzado a operar en la capital del enclave. Entre ellas destaca la 'Tormenta de fuego', una de las más importantes de las fuerzas armadas israelíes.

Según la versión oficial, el objetivo es presionar a Hamás, arrasar sus bastiones y obligar a la población civil a desplazarse hacia el sur. Sin embargo, las cifras humanitarias publicadas por el Ministerio de Sanidad de Gaza reportan más de 65.283 muertos y 166.575 heridos desde octubre de 2023. En solo 24 horas se ha registrado más de un centenar de víctimas, incluidas familias enteras en el barrio de Sabra.

Aunque este domingo también se han producido imágenes muy crueles con combatientes de Hamás ejecutando públicamente a tres palestinos acusados de colaborar con Israel. Los hombres fueron obligados a arrodillarse.

Medio millón de desplazados

El avance militar israelí ha desatado un éxodo masivo. Tel Aviv estima que unas 550.000 personas han huido de Gaza capital hacia otras zonas del sur. Hamás, sin embargo, reduce esa cifra a la mitad y denuncia que miles se han visto forzados a regresar debido a las pésimas condiciones humanitarias en los campamentos de desplazados.

