La denuncia de una víctima de violencia de género sobre la pulsera contra maltratadores: "Él podía apagarla, quitársela o romperla"

La expareja de Ana llevó la pulsera de control a maltratadores durante un año. Desde 2023 hasta 2024. Un periodo en el que esta mujer maltratada vivió una auténtica pesadilla. Lejos de garantizar la seguridad y tranquilidad de Ana la pulsera era el foco de muchos de sus desvelos. Su expareja podía apagarla cuando quisiera, afirma.

"El problema que le veo a los brazaletes es que él lo podía apagar cuando quisiera, también se la podía quitar, la rompía y no aparecía la Policía". Esta situación de angustia la llevó a estar sin dormir desde julio de 2023 a marzo de 2024. "Yo no dormía ni de día ni de noche", recuerda.

"Me llamaban para decirme que había apagado el dispositivo y no sabían dónde estaba"

En muchas ocasiones a Ana la llamaban del dispositivo COMETA, encargado de generar una alarma cuando se comete una infracción y contactar con la víctima, verificar la situación y alertar a las fuerzas policiales si es necesario, para informarle de que había apagado el dispositivo y no sabían dónde estaba. Recuerda que en una de las ocasiones de tantas veces que le llamó por teléfono, fue ella misma quien avisó a la Policía. En la Policía no sabían que eso fuera competencia de ellos y le dijeron que la vía era que ella llamara a Cometa y desde allí dieran el aviso, pero en ese momento no se sabía dónde se encontraba el maltratador.

"Rompió el dispositivo hasta 3 veces"

Todas las noches su maltratador se paseaba durante horas alrededor de su casa y el dispositivo no paraba de sonarle. Incluso llegó a romper el brazalete en 3 ocasiones. En esos casos podía estar 3 días sin dispositivo y a los días, cuando le llamaban, iba a comisaría y le daban otro.

Su policía de seguimiento estaba "harto a mandar informes al juzgado" y, asegura, él mismo reconocía lo mucho que fallaban las pulseras. El agente le decía que mandaba los informes pero era desde el juzgado donde debían intervenir.

