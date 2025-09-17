Segundo día de ofensiva total sobre Gaza, última hora en directo | Miles de gazatíes intentan huir de una ofensiva que "llevará meses"

Ofensiva
El portavoz del Ejército israelí ha confirmado que "controlar" y "destruir" Gaza llevará meses.
Es la segunda noche de ofensiva total sobre la ciudad de Gaza y las bombas siguen cayendo a la vez que los tanques de Israel ya recorren sus calles. Solo en estas primeras horas han muerto un centenar de palestinos, mientras miles de gazatíes tratan de huir como pueden en un éxodo sin fin. El portavoz del Ejército israelí ha confirmado que "controlar" y "destruir" Gaza llevará meses. Por su parte, Netanyahu ha anunciado que en los próximos días se va a reunir con Donald Trump en la Casa Blanca.
En las imágenes que acompañan esta noticia es posible ver los terribles bombardeos sobre la ciudad de Gaza. Israel ha cortado toda ayuda a la ciudad para forzar la salida de los gazatíes. Desde que comenzó este ataque, estamos viendo el éxodo en directo. Atascos eternos de familias enteras que huyen abatidas y desesperadas, buscando lugares seguros que no existen. Se mueven como pueden, en coches, camionetas destrozadas con lo poco que les queda: colchones, bidones para el agua y combustible, o mantas.
"Controlar" y "destruir" Gaza llevará meses
El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, ha asegurado que esta ofensiva final, que controlar y destruir la ciudad de Gaza, llevará meses. Mientras, crece la presión internacional contra Netanyahu. Los últimos países en sumarse son Canadá e Irlanda.
"Calculamos que tomar el control de la ciudad y de sus centros de gravedad llevará varios meses; y varios meses más hasta que quede completamente destruida, o incluso más", dijo en una rueda de prensa virtual.
Defrin insiste en que la ofensiva militar continuará hasta "alcanzar los objetivos de la guerra", a la vez que ha confirmado que Israel ya controla "amplias zonas de la ciudad de Gaza" después de más de cinco semanas de ataques contra la capital.
Netantahu se reunirá con Trump
Además, hace tan solo unas horas, Netanyahu anunciaba que en los próximos días se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca.
El ejército rebelde de hutíes de Yemen, ha confirmado que han realizado dos operaciones militares contra Israel, una que se ha producido contra Yafa, en el oeste de Israel, y otra contra Eilat, en el sur, varias horas después de que el Ejército israelí dentificase un misil y se activase las alarmas en varias zonas del país.
Desde el ejército de Israel se ha anunciado este miércoles la apertura de una "ruta temporal" que va a estar disponible durante 48 horas para que se produzca la evacuación de los residentes de la ciudad de Gaza y de sus barrios.
Avichai Adrai, portavoz del Ejército israelí, ha declarado a través de una publicación en su cuenta de la red social 'X' que: "Residentes de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado a destruir la infraestructura de Hamás en la ciudad de Gaza", y que en estos momentos "la ciudad de Gaza se considera una zona de combate peligrosa".
Y su vez ha hecho hincapié en el peligro que supone y en que deben trasladarse "lo más rápido posible a través de la calle Rashid hacia las zonas designadas al sur de Uadi Gaza, en vehículo o a pie. Únase a más del 40 por ciento de la población que se ha mudado de la ciudad por su seguridad y la de sus seres queridos".
El ejército de Israel ha puesto en marcha este martes una ofensiva a gran escala para intentar controlar la ciudad de Gaza, que se encuentra en el norte de la Franja, después de llevar semanas atacándola con intensos bombardeos y órdenes de evacuación para poder expulsar a la población de la zona. Esta situación se ha producido en medio de las operaciones militares que hay desplegadas en el enclave desde los ataques del 7 de octubre de 2023.
