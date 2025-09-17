Segundo día de ofensiva total sobre Gaza, última hora en directo | Miles de gazatíes intentan huir de una ofensiva que "llevará meses"

Es la segunda noche de ofensiva total sobre la ciudad de Gaza y las bombas siguen cayendo a la vez que los tanques de Israel ya recorren sus calles. Solo en estas primeras horas han muerto un centenar de palestinos, mientras miles de gazatíes tratan de huir como pueden en un éxodo sin fin. El portavoz del Ejército israelí ha confirmado que "controlar" y "destruir" Gaza llevará meses. Por su parte, Netanyahu ha anunciado que en los próximos días se va a reunir con Donald Trump en la Casa Blanca.

En las imágenes que acompañan esta noticia es posible ver los terribles bombardeos sobre la ciudad de Gaza. Israel ha cortado toda ayuda a la ciudad para forzar la salida de los gazatíes. Desde que comenzó este ataque, estamos viendo el éxodo en directo. Atascos eternos de familias enteras que huyen abatidas y desesperadas, buscando lugares seguros que no existen. Se mueven como pueden, en coches, camionetas destrozadas con lo poco que les queda: colchones, bidones para el agua y combustible, o mantas.

"Controlar" y "destruir" Gaza llevará meses

El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, ha asegurado que esta ofensiva final, que controlar y destruir la ciudad de Gaza, llevará meses. Mientras, crece la presión internacional contra Netanyahu. Los últimos países en sumarse son Canadá e Irlanda.

"Calculamos que tomar el control de la ciudad y de sus centros de gravedad llevará varios meses; y varios meses más hasta que quede completamente destruida, o incluso más", dijo en una rueda de prensa virtual.

Defrin insiste en que la ofensiva militar continuará hasta "alcanzar los objetivos de la guerra", a la vez que ha confirmado que Israel ya controla "amplias zonas de la ciudad de Gaza" después de más de cinco semanas de ataques contra la capital.

Netantahu se reunirá con Trump

Además, hace tan solo unas horas, Netanyahu anunciaba que en los próximos días se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.