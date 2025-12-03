Míriam Nogueras insiste en que la relación con el Gobierno "sigue rota" pese a los gestos de Sánchez

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha descartado en una entrevista en Espejo Público que se haya producido algún acercamiento con el Gobierno, pese a las informaciones que apuntan a movimientos discretos desde Moncloa. "Sánchez dijo ayer que no había ni negociación ni diálogo con Junts", ha recordado, subrayando que la decisión de ruptura adoptada el 27 de octubre "continúa vigente".

Nogueras ha defendido que su formación “no está aquí para mercadear con titulares”, sino para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados. “Si los acuerdos no se cumplen, no tenemos que perder ni un minuto más ni hacer perder el tiempo a la gente”, ha dicho.

Gestos del Gobierno

Sobre los gestos del Gobierno en los últimos días —incluido un real decreto aprobado en Consejo de Ministros con medidas pactadas con Junts—, la portavoz asegura que la pregunta clave es “por qué ahora”. Ha enumerado varios compromisos aún pendientes, como la publicación de las balanzas fiscales o avances en materia de competencias. Aun así, ha dejado una puerta abierta: “Ojalá dentro de 15 o 20 días el Gobierno haya cumplido todo y tengamos que valorar una nueva decisión”.

Susanna Griso le ha preguntado por una posible moción de censura promovida por el PP y Nogueras ha sido tajante: “No estamos aquí para poner o quitar gobiernos españoles a cambio de nada”.

Foto Sánchez-Puigdemont

Sobre una eventual foto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, Nogueras ha restado importancia: “Una foto no va a blanquear los incumplimientos”. Lo dice después de que en una entrevista en televisión, Pedro Sánchez no descarta una reunión y foto con el expresidente fugado.

