Pedro Sánchez llega a la semana de alto nivel de la ONU con una agenda marcada por la guerra de Gaza y la reivindicación del multilateralismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja al arranque de la asamblea de la ONU en Nueva York con una agenda que estará marcada principalmente por la guerra de Gaza y la defensa de una solución de dos estados.

Laura Simón
Publicado:

Pedro Sánchez ha llegado a Nueva York para participar en los actos de la semana de alto nivel de la ONU, entre ellos la Conferencia Internacional sobre la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, ante la situación en Gaza.

El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez y el resto de su delegación aterrizó en el aeropuerto de Nueva York procedente de Barcelona ya que el jefe del Ejecutivo participó en un acto de los socialistas catalanes en la localidad barcelonesa de Gavá. Sánchez ha asistido a todas las semanas de alto nivel de la ONU con motivo de los inicios de sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas desde que llegó a la Presidencia del Gobierno, aunque esta vez no será él quien intervenga ante ese foro, sino que lo hará el rey Felipe VI.

El rey Felipe VI acudirá a la recepción con Donald Trump

Fuentes del Ejecutivo explican que al cumplirse este año el 80 aniversario de la ONU y los 70 años desde el acceso de España a esa organización, se ha querido que el país esté representado al máximo nivel.

Felipe VI ya habló ante la Asamblea en 2014, el año de su proclamación como monarca, y volvió a hacerlo los dos años posteriores. Será además el monarca quien acuda el martes a la recepción que ofrecen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, a los líderes presentes en Nueva York.

Sánchez tiene una intensa agenda que desarrollará hasta el jueves, cuando se trasladará directamente a Londres para participar al día siguiente en una reunión de líderes progresistas.

La convocatoria de la Conferencia Internacional ha impulsado que más países reconozcan a Palestina como Estado

Entre los actos en los que participará, el Gobierno resalta la Conferencia Internacional que se va a celebrar este lunes en la sede de la ONU en favor de la solución de los dos Estados ante el conflicto de Oriente Medio.

Aunque este es un asunto que se prevé que esté presente en gran parte de las intervenciones de los líderes ante la Asamblea de la ONU, esta conferencia va a tener una relevancia especial porque su convocatoria ya ha impulsado que más países reconozcan o vayan a reconocer a Palestina como Estado.

Este domingo ya lo han anunciado Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal, y se espera que el lunes lo hagan otros países como Francia, decisiones que celebró Sánchez con un mensaje en las redes sociales camino de Nueva York en el que recordó que España lo hizo primero y los que han dado su paso ahora, no serán los últimos. Asimismo, abogó por luchar juntos en favor de la solución de los dos Estados, tal y como defenderá en su intervención en la conferencia.

El Gobierno considera que el hecho de que España se haya situado a la vanguardia de los países europeos en favor de esa solución y del reconocimiento de Palestina es valorado por gran parte de la comunidad internacional y es un motivo por el que copresidirá en ese foro un grupo de trabajo junto al rey Abdalá de Jordania.

La agenda de Sánchez, a quien acompañan su vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, incluye este lunes, entre otras actividades, una intervención en la Universidad de Columbia y una reunión con inversores estadounidenses.

