Redondo sostiene que la Fiscalía General del Estado "hizo una valoración sin datos" de las incidencias de las pulseras

Esta semana ha salido a la luz que un fallo durante el cambio de empresa de gestión de pulseras telemáticas antimaltrato. Después del conocimiento de los hechos y de las críticas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sostenido que la Fiscalía General del Estado "hizo una valoración sin datos" sobre las incidencias registradas el año pasado en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de maltratadores, que "ha generado alarma" y que ya "ha corregido" ya que ha afectado a casos "mínimos, puntuales", con un número muy pequeño.

"No hay ningún problema en el dispositivo, el dispositivo funciona y eso es lo primero que quiero decirles a las mujeres, porque se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras, que funcionan, que estén tranquilas, están protegidas, están a salvo y salvan vidas a diario", ha dicho.

Redondo ha indicado que hay más de 4.000 mujeres que necesitan protección en España. Asimismo, ha explicado que cuando un juzgado está investigando un quebrantamiento de condena y pide datos, la pulsera es un instrumento de prueba. En ese caso, con la incidencia, "esos datos durante unos meses, en algunos procedimientos muy concretos, no se pudieron facilitar en tiempo y forma y se produjo un sobreseimiento temporal en el momento en el que esos datos volvieron a estar en el sistema porque Vodafone lo recupera. Entonces se avisa al juzgado y al juzgado se le dice, esos datos ya están".

"Son mujeres que viven en situación de muchísima vulnerabilidad, están protegidas; y el sistema funciona; ninguna mujer con pulsera ha sido asesinada, por favor, es importante confiar en el sistema", ha reclamado.

Nuevo enfrentamiento entre Gobierno y PP

Las palabras de Redondo llegan después de que el Partido Popular exija a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que "concrete el número de mujeres que quedaron desprotegidas" por el fallo en las pulseras de control a maltratadores motivado por los errores de una adjudicataria del Gobierno. Asimismo, ha anunciado que ha registrado una moción que se debatirá en el próximo pleno del Congreso para pedir la reprobación por parte de la Cámara Baja de la titular de Igualdad.

"Es terrible escuchar ayer a la ministra decir que 'en todo caso hay un 1% de fallos', son muchísimos más. Pero a este Gobierno les parece poco las cifras de mujeres afectadas", ha denunciado el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos. "Una sola mujer que sufra violencia machista, lo que representa es que somos una sociedad que les estamos fallando. Son las pulseras del miedo, no podemos justificarlo desde ningún lugar", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha considerado que tendrían que dimitir en caso de ese error todos los ministros y el presidente, Pedro Sánchez. "Cualquier Gobierno decente pediría perdón y dimitiría en bloque, pero no lo van a hacer", ha añadido.

García ha advertido a Redondo que tendrá que contestar "con claridad cuántas mujeres se han visto afectadas, cuántos casos judiciales se han comprometido, cuánto tiempo estuvieron las víctimas desprotegidas y cuántos agresores se han beneficiado del caos del Gobierno".

Por el otro lado, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que las incidencias "en ningún momento" provocaron que los dispositivos dejaran de funcionar y siguieron enviando mensajes a las víctimas.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha recriminado al PP su reacción a los problemas conocidos con las pulseras. Ha considerado "muy llamativo" que el PP "se rasgue las vestiduras" cuando es un partido que "vota en contra de las leyes de las mujeres", convencida de que "la derecha no ha querido ni creído impulsar los derechos de las mujeres".

