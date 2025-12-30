Antena3
José Antonio Díez (PSOE) reclama un congreso extraordinario del partido para "atajar una deriva agotada"

El alcalde de León pide una renovación profunda del Partido Socialista ante lo que considera un "rumbo errático alejado de sus principios y valores". Advierte de un descontento generalizado, denuncia falta de diálogo interno y no descarta presentarse a las municipales de 2027 fuera de las siglas del PSOE.

José Antonio Díez, alcalde de León

Carina Verdú
El alcalde de León, José Antonio Díez (PSOE), ha reclamado la convocatoria de un congreso extraordinario del Partido Socialista para afrontar lo que define como una crisis profunda del partido. "El PSOE no son personas, son unas siglas que están muy por encima de cualquiera", ha afirmado, subrayando que no se considera "ni sanchista ni de ninguna facción", sino simplemente socialista.

Díez reconoce que le preocupa "y mucho" la situación del partido, una inquietud que, según explica, no es reciente ni responde a resultados electorales concretos como los de Extremadura. "Llevamos años tomando decisiones que no se corresponden con nuestros principios ni nuestros valores. El rumbo es errático y hay que atajarlo rápido", ha señalado. Coincide en el fondo con la senadora socialista Susana Díaz, pero ambos discrepan en el tiempo y la forma.

Renovación en el partido

Preguntado por si cree que hay financiación irregular en el PSOE, el alcalde se muestra cauto: "No lo puedo saber, estoy muy lejos de esos círculos. Espero que no la haya habido, pero será la investigación judicial quien lo determine".

Sobre las iniciativas internas planteadas por otros dirigentes, como la propuesta de renovación defendida por Jordi Sevilla, Díez asegura que "todas deben ser escuchadas", aunque insiste en que el problema es estructural. "Tener secretarios de organización en la cárcel o casos como el de Paco Salazar evidencian que el modelo no funciona", afirma, recordando que ya hace dos o tres años pidió un Comité Federal para renovar liderazgos.

El alcalde denuncia además haber sido ignorado por la dirección del partido y recuerda su enfrentamiento con José Luis Ábalos y Koldo García en 2020, que, según sostiene, activó una "maquinaria interna" contra él.

Elecciones 2027

Finalmente, José Antonio Díez ha avanzado que se presentará a las elecciones municipales de 2027, "aunque no sea con el PSOE". Dice que tiene claro que volverá a postularse, aunque sea como independiente, porque quedan muchas cosas por hacer todavía.

