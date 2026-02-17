Contrata a un cuidador para su mujer enferma y les roba 30.000 euros: "Le hemos tratado como a un hijo"

Antonio y su mujer, que tiene esclerosis múltiple, han perdido todo lo que han ganado en 51 años de trabajo. Todo tras confiar en un joven al que le abrieron las puertas de su casa y al que trataron como a un hijo durante 7 meses.

Todo comenzó cuando Antonio contrató a este joven para ayudarle con los cuidados de su mujer. Durante todos aquellos meses no sospecharon nada, hasta que un día llamó para decir que estaba cansado y que no iba a volver.

Al poco tiempo, su mujer se dio cuenta de que le faltaba una cadenita, algo que fue solo la punta del iceberg de todo lo que perdieron: un total de 30.000 euros. "Estaban todas las cajas de joyas vacías", asegura Antonio.

Tras denunciarlo a la policía, descubrieron que el ladrón ya había vendido algunas joyas, así que no pudieron recuperarlas. Fue entonces cuando Antonio comenzó a buscarle para poder hacer justicia.

Con la intención de poder verle, Antonio le mandó al ladrón unos mensajes para hacerle caer en su trampa. "Le dije que mi mujer estaba mal y que iba a pedir la eutanasia porque no quería a nadie que no fuera él", recuerda Antonio. Una vez le tuvo enfrente, llamó a la policía y le detuvieron.

Hoy, Antonio y su mujer no solo han perdido todos sus ahorros, sino que además se sienten profundamente traicionados: "Que hayas tratado a una persona así y que se abuse de esta mujer como está ahora...", advierte Antonio. Una herida que no están seguros de poder cerrar.