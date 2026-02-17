¡Felicidades! Sueños de libertad cumple 500 capítulos y el elenco de la serie lo celebra por todo lo alto

Sueños de libertad es la serie diaria líder y más vista de la televisión.

Desde que comenzó su andadura en las sobremesas de Antena 3 allá por febrero del año 2024, no ha parado de triunfar con sus historias, tramas y giros inesperados.

La familia de la Reina, los Merino y ahora los Salazar junto a todos los integrantes de la fábrica, se colaron en las casas de los espectadores y ahora todos quieren saber qué les va a pasar.

Hoy, Sueños de libertad está de enhorabuena, cumple 500 capítulos en pantalla y con cifras sólidas que respaldan las audiencias, como en enero coronándose como la serie líder y más vista de la televisión.

Por ello, el elenco de esta serie quiere celebrar con todos sus fans que les hayan permitido llegar a estos capítulos, y advierten que... ¡Hay Sueños de libertad para rato!

Si quieres disfrutar de todas las felicitaciones de tus actores favoritos, dale al play y no te pierdas este vídeo.

Natalia Sánchez, Marta Belmonte, Nancho Novo, Dani Tatay, Marta Belmonte, Ana Fernández, Carolina Lapausa, y muchos más, que no han querido dejar de agradecer a todos los fans el apoyo diario.

¡A por 500 más!