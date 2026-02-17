Los tres brutales siniestros de tráfico que marcaron la vida de David: pierde a sus padres, a su hermano y está vivo de milagro

La carretera es el elemento que más ha marcado la vida de David. En ella murieron sus padres, su hermano y estuvo a punto de perder la vida él mismo.

A sus 19 años, un coche que conducía a excesiva velocidad invadió el carril contrario, llevándose la vida de los padres de David. Un episodio que le hizo sumirse en un bucle de oscuridad, fiesta, alcohol y adicciones.

Fruto de aquella mala vida, un día cogió la moto de un amigo después de haber bebido, provocando un accidente que le llevó al hospital: "Fallecí tres minutos, aunque me pudieron reanimar", recuerda.

Al poco tiempo llegó el último golpe: el hermano de David fallecía en un accidente de tráfico a los 31 años. "Mi hermana se merece un monumento después de todo esto", señala David, "ha sido nuestra madre".

Todo cambió en 2019, después de que la pérdida de puntos le obligara a hacer un curso. Allí conoció a personas que le cambiaron por completo la visión y decidió cambiar su actitud en la carretera. "Da la sensación muchas veces de que no apreciamos la vida", asegura, "vamos acelerados a todos los sitios y eso le quita valor a la vida, que es o más importante".

Hoy, la experiencia de David sirve como ejemplo para prevenir accidentes de tráfico y ser consciente de que la vida puede cambiar en cuestión de segundos. ¡Dale al play para escucharle!