Las amigas de Ángela, la menor que se suicidó en Benalmádena, rompen su silencio: "Se llama bullying y es acoso"

Ángela, una menor de 14 años de Benalmádena (Málaga), se quitaba la vida este fin de semana en el sótano de su casa. Al encontrarla, los padres le contaron a la policía que era víctima de acoso escolar.

Aunque el centro tenía varios procedimientos abiertos por bullying, ninguno era por Ángela y aseguran que no tenían constancia de que estaba siendo víctima de acoso. Sin embargo, la joven estaba recibiendo tratamiento psicológico precisamente por este motivo.

La policía investiga el móvil y la tablet de Ángela, buscando indicios de ciberbullying. Según su entorno, los acosadores actuaban principalmente por redes, metiéndose con su físico y otros aspectos de su personalidad.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con amigos y compañeros de Ángela, que aseguran que no eran conscientes de que sufría bullying dentro del colegio, aunque sí que recibía comentarios negativos por redes.

"Nadie tiene que pasar por este sufrimiento, es indescriptible", advierten, "deseamos que se acabe esto, se llama bullying y es acoso, no es un tema para jugar, es una cosa que hace daño y es malo".

Benalmádena llora la pérdida de Ángela, mientras su familia exige justicia y más medidas contra el acoso escolar. ¿Lograrán demostrar que el suicidio de su hija estuvo motivado por el bullying que pasó desapercibido en el colegio?