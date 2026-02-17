Exclusiva
El entorno de Quique Sánchez Flores desmiente la ruptura con Blanca Romero: "Ha habido algún enfado que otro"
Después de que la actriz borrara todas las fotos que tenía con Quique Sánchez Flores, su entorno desmiente que se haya roto la relación y asegura que todo es fruto de un enfado repentino.
Blanca Romero sorprendía esta semana borrando todas las fotos que tenía con su pareja, Quique Sánchez Flores. Apenas 12 días después de presumir de amor por el cumpleaños del futbolista, hacía desaparecer cualquier rastro de su relación.
Lo que parecía una ruptura ha resultado ser, según su entorno, un enfado esporádico. "Sabes cómo funcionan las parejas hoy en día con las redes sociales, que, si se enfadan un poco, enseguida las tocan", advierten.
Según el entorno del futbolista, además de ese enfado, Quique preferiría mantenerse al margen de las redes y la exposición pública: "El Instagram para ella es una herramienta, pero él no quiere participar en eso".
Pese a que parecía que la relación de Blanca y Quique había llegado a su fin, su entorno aclara que "están juntos y están bien". Una confirmación que llega tras días de especulaciones.
