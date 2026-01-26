Antena3
Joaquín Manso responde a Óscar Puente por su acusación de "bulo como una catedral": "¡¿Cómo se puede ser tan irresponsable?!"

El periodista ha cargado contra el ministro de Transportes en su defensa de sus informaciones sobre el accidente de trenes de Adamuz. Joaquín Manso pone en duda la credibilidad de Óscar Puente, al que considera irresponsable por considerar falsa una información que reconocería cierta poco después.

Joaquín Manso

Andrés Pantoja
Publicado:

La comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el choque de trenes ocurrido en Adamuz desvelaba nuevos datos sobre el tramo de vía donde se produjo el descarrilamiento del Alvia. También generaba nuevas dudas al incurrir en una contradicción el ministro, respecto a la información aportada por Adif sobre la fecha de revisión del punto donde se produjo el accidente.

Desde el Ministerio rechazaban dar más explicaciones a 'El Mundo' después de que Óscar Puente asegurara que la auscultación de la vía se produjo en noviembre -menos de dos meses antes de la tragedia-, y sin embargo la información oficial de Adif, que se realizó en septiembre, más de tres meses antes.

"A vosotros no os vamos a decir nada"

El director del periódico 'El Mundo', Joaquín Manso, denunciaba que cuando su medio pregunta al ministerio por esas informaciones diferentes, obtuvo la sorprendente respuesta: "No os vamos a decir nada".

"Si nos hubiesen dicho que era un malentendido no hubiese sido necesario publicar nada", añadía Manso, defendiendo la noticia publicada en su medio y que Puente se atrevió a calificar de "bulo como una catedral".

Dada la magnitud de la tragedia, Joaquín Manso exigía a Transportes máxima transparencia en lugar de un "a vosotros no os vamos a decir nada".

"¡Está confirmando la información!"

Manso rechaza de plano las acusaciones de publicar una noticia falsa del ministro Puente, que literalmente consideró "bulo como una catedral" la información de 'El Mundo' sobre la soldadura que habría fallado, que uniría un raíl fabricado en 1989 con otro de 2023.

"Tengo que decir que: ¡¿Cómo se puede ser tan irresponsable de calificar como bulo una información, y al día siguiente confirmarla?! (...) Si lo que dice es que en el tramo hay vías de la etapa inicial, ¡está confirmando la información!".

El periodista sentenciaba que las últimas explicaciones del titular de Transportes vienen a reconocer que no todo el material empleado en la renovación era de fabricación reciente: "Ha tenido que ocurrir que lo pusiéramos en evidencia ante un desmentido en falso, para que reconociera algo que está a la vista de todo el mundo".

Por último cuestionaba la credibilidad de Óscar Puente: "¿Cómo vamos a poder fiarnos de las informaciones del ministro si se dedica a desmentir en falso a quienes cuentan la verdad de los hechos?".

Espejo Público

Joaquín Manso

Joaquín Manso responde a Óscar Puente por su acusación de "bulo como una catedral": "¡¿Cómo se puede ser tan irresponsable?!"

