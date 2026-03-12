Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, sobre cómo es trabajar con Pedro Almodóvar: "Es muy exigente"

Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia han llegado juntos a El Hormiguero para compartir una visita marcada por la complicidad y la cercanía. Ambos actores han protagonizado una charla amena en la que han repasado algunas experiencias de su trayectoria.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo es trabajar junto a Pedro Almodóvar, uno de los directores españoles más reconocidos de la historia. La primera en tomar la palabra ha sido ella, que ha asegurado que es una persona muy exigente, pero que, pese a ello, es muy fácil trabajar con él.

Leonardo se ha mostrado fascinado con la capacidad del cineasta y ha contado que, en más de una ocasión este sabía lo que él mismo pensaba antes de que lo expresase. "Se te mete adentro", ha dicho el argentino afirmando que tiene un talento sobrenatural. ¡Imperdible!