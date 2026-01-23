Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: La Junta de Andalucía confirma que las 45 víctimas murieron en el acto

El operativo de búsqueda en el accidente de tren de Adamuz ha concluido tras la identificación de los cuerpos de las 45 víctimas. La Junta de Andalucía ha confirmado que todos ellos murieron en el acto y que nadie falleció esperando una ambulancia.

La investigación de Adamuz ya se centra, prácticamente, solo en las vías. Todo apunta a un defecto. Lo confirman las muescas de las ruedas de los primeros vagones de ese tren y de otros que pasaron anteriormente por el fatídico kilómetro 318.

Sánchez asume la responsabilidad

Mientras tanto, cerca de la media noche de este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido por primera vez toda la responsabilidad tras el accidente de tren en Adamuz y ha prometido "transparencia".

"El daño es irreparable, pero las víctimas van a contar siempre con el Gobierno ayudando en lo que haga falta y, como he dicho siempre, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis a las que nos hemos enfrentado", ha afirmado visiblemente afectado en la rueda de prensa posterior a la reunión de los líderes de la Unión Europea.

Además, el presidente del Ejecutivo ha aprovechado para agradecer la labor de todos los servidores públicos y los ciudadanos de a pie que se han volcado ante la tragedia con generosidad, humanidad y profesionalidad.