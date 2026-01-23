Accidente tren Adamuz
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: La Junta de Andalucía confirma que las 45 víctimas murieron en el acto
El operativo de búsqueda en el accidente de tren de Adamuz ha concluido tras la identificación de los cuerpos de las 45 víctimas. La Junta de Andalucía ha confirmado que todos ellos murieron en el acto y que nadie falleció esperando una ambulancia.
La investigación de Adamuz ya se centra, prácticamente, solo en las vías. Todo apunta a un defecto. Lo confirman las muescas de las ruedas de los primeros vagones de ese tren y de otros que pasaron anteriormente por el fatídico kilómetro 318.
Sánchez asume la responsabilidad
Mientras tanto, cerca de la media noche de este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido por primera vez toda la responsabilidad tras el accidente de tren en Adamuz y ha prometido "transparencia".
"El daño es irreparable, pero las víctimas van a contar siempre con el Gobierno ayudando en lo que haga falta y, como he dicho siempre, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis a las que nos hemos enfrentado", ha afirmado visiblemente afectado en la rueda de prensa posterior a la reunión de los líderes de la Unión Europea.
Además, el presidente del Ejecutivo ha aprovechado para agradecer la labor de todos los servidores públicos y los ciudadanos de a pie que se han volcado ante la tragedia con generosidad, humanidad y profesionalidad.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: "Mis compañeros están tranquilos, si no no saldrían"
Ante la convocatoria de huelga de los maquinistas entre los días 9 y 11 de febrero debido al fatídico accidente ocurrido en Adamuz que se ha llevado la vida de 45 personas, ha sido entrevistado en Antena 3 Noticias un maquinista jubilado, Eugenio Parreño, quien ha mandado un mensaje de tranquilidad, y ha reconocido que: "Por las noches todas las vías de tren son revisadas escrupulosamente. Mis compañeros están totalmente tranquilos y consideran que la circulación de los trenes es segura, si no no saldrían".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Cortada la línea de tren entre Córdoba y Jaén
En estos momentos está cortada la línea ferroviaria entre Córdoba y Jaén por la caída de un muro de contención al parecer por las lluvias. Los equipos están trabajando en la zona pero Adif no puede precisar cuando se va a reanudar la circulación.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Nuevo susto con un tren de cercanías en Gelida
Semana trágica para el sector ferroviaria. Tras el mayor accidente de la alta velocidad en España tuvo lugar el descarrilamiento de un tren de cercanías en Gelida. En la tarde de este jueves nuevo susto, un tren de cercanías que circulaba este jueves por la red ferroviaria de Asturias sufrió un accidente a primera hora de la tarde tras colisionar con un desprendimiento en el túnel del Padrún.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | ¿Cuánto se fue consciente de que había dos trenes?
Cada vez cobran más peso los testimonios de los pasajeros. Entre estos relatos en las últimas horas ha cobrado especial relevancia el de Augusto Zunzunegui, que este jueves decía en Onda Cero que hasta dos horas después del accidente de tren de Adamuz no fueron conscientes de que había otro tren. La Junta de Andalucía, sin embargo, indica que la primera ambulancia llegó al Iryo a los 15 minutos de activarse la emergencia. A continuación fueron llegando hasta 39 ambulancias a un ritmo de una por minuto e indica que la primera ambulancia al Alvia llegó a los 35 minutos del accidente.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Retrasos en Rodalies al arranque de la jornada
Durante toda la noche, un maquinista, un representante de Adif y otro de Renfe habrían completado las comprobaciones de seguridad de la infraestructura en toda la red. En los primeros minutos del servicio se están registrando ciertos retrasos.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Situación de Rodalies en Cataluña tras dos días sin servicio
Nos fijamos ahora cómo arranca la jornada en Cataluña tras el descarrilamiento de un tren de Rodalies que provocó la muerte del maquinista y dejó a 37 personas heridas. Rodalies ha anunciado esta madrugada el restablecimiento completo del servicio tras dos días suspendido. "Desde el inicio día de hoy se restablece el servicio de Rodalies de Catalunya".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Sánchez asume "todas las responsabilidades"
Pedro Sánchez, por primera vez, ha asumido todas las responsabilidades en la gestión del accidente de Adamuz. "Asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia". Además, el presidente del Gobierno ha prometido trasparencia en la investigación y ha defendido la seguridad de la alta velocidad en España.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Concluyen los trabajos de búsqueda
Buenos día y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el accidente de tren en Adamuz. El operativo de búsqueda ha concluido tras la identificación de los cuerpos de los 45 fallecidos en el mayor accidente de la alta velocidad en España.
