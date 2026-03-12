Antena3
Ana Congost vende la casa que heredó de Silvia Tortosa y anuncia que "se va a enterrar con ella"

La heredera de Silvia Tortosa nos cuenta cómo fue recibir su millonario legado, del que su exmarido, Carlos Cánovas, quedó excluido. Una herencia de la que ha decidido vender el chalet de Puerta de Hierro.

Ana Congost

Silvia Tortosa fallecía el 23 de marzo de 2024, a causa de un cáncer de hígado muy avanzado. Esta dejó su millonaria herencia a su amiga Ana Congost, después de, meses antes de su muerte, dejar fuera del testamento a su exmarido, Carlos Cánovas.

Ana Congost

Pese a que algunos tildaron la herencia como "envenenada", ella cree que fue un regalo. "Está Haciendo en medio porque no éramos familia, pero no fue una herencia envenenada", confiesa.

Congost ha desvelado en nuestro programa que en diciembre vendió el chalet de Puerta de Hierro, un inmueble muy destacado de su legado. "Los que lo han comprado están entusiasmados", señala.

Además, Congost ha anunciado los planes que tiene de reunirse con Silvia cuando ella fallezca. "Me voy a enterrar con ella, es algo que habíamos hablado", asegura Ana Congost.

Hoy, Ana Congost parece dispuesta a contar toda la verdad sobre su amiga, sus últimos años y todo lo que sufrió a raíz de sus conflictos matrimoniales. Una guerra que le llevó a convertirse en su heredera universal.

Ana Congost

Ana Congost vende la casa que heredó de Silvia Tortosa y anuncia que "se va a enterrar con ella"

