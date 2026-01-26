El 65,2% cree que Óscar Puente tiene que dimitir tras el accidente de tren en Adamuz y un 68,6% cree que el Gobierno es responsable, según una encuesta de La Razón

Una semana después del accidente de tren en Adamuz, La Razón publica una encuesta elaborada por NC Report en la que se indica que dos de cada tres españoles aseguran que debería dimitir. Este sondeo se conoce después de que durante el fin de semana el PP haya pedido la dimisión del ministro, pero no solo los populares, sino que también socios del Ejecutivo como Esquerra también los han hecho.

A la pregunta de "¿tiene que dimitir Óscar Puente?", de la encuesta de La Razón los resultados que se extraen son los siguientes: El 65,2% contesta que sí, el 24,5% dice que no y el 10,3% se descanta por un no sabe no contesta.

En esta encuesta también se cuestiona la responsabilidad del Gobierno en el accidente y el 68,6% afirma que sí, frente al 23,3% se mantiene en el no y un 8,1% no sabe no contesta.

Ante la pregunta de "¿se cree las explicaciones del Gobierno sobre el accidente de Córdoba?". El 63,1% contesta que no, mientras el 27,9% dice que sí y el 9,0% no sabe no contesta.

Se formula otra pregunta sobre si se "¿percibe un empeoramiento del servicio ferroviario desde que gobierna Pedro Sánchez?" y los porcentajes son similares. Un 57,4% se decanta por un sí, mientras que el 25,6% dice que no y el 17% apunta que no sabe no contesta.

Pese a estos resultados en el terreno político cuando se trata de la confianza los resultados son contrarios. "¿Tiene previsto reducir sus desplazamientos en tren a consecuencia del accidente?" A esta cuestión un 58,7% dice que no, mientras que el 35,6% asegura que sí y un 5,7% no sabe no contesta.

Investigación accidente tren de Adamuz

La investigación avanza centrada en el estado de la vía Óscar Puente, ha negado que la existencia de carril antiguo en la línea Madrid-Sevilla tenga alguna relación con la tragedia e insiste en que esa línea se ha renovado "de manera integral".

"Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera que deben ser sustituidos. Fundamentalmente se hace una actuación en plataforma, mejorando drenajes, sustituyendo balasto en aquellas zonas en las que es necesario, se actúa sobre la superestructura, sobre catenaria en algunos puntos y sobre los sistemas de seguridad".

Además, en una entrevista en TVE asegura que "La auscultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante. Por eso, cuando yo he hablado de que ha sido un accidente extraño, no me estoy refiriendo, como alguno pensó, a ningún sabotaje, aunque esa hipótesis tampoco se ha descartado en ningún momento, pero no es la plausible ni la que en este momento, ocupa el lugar principal. Lo que digo de extraño es que es un accidente que realmente, aparentemente, parece muy difícil de detectar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.