Alejandro aprovecha la “mecha corta” de Javier para ganar en La Pista con ‘Soldadito marinero’

Elia Galera ha protagonizado la otra anécdota del duelo entre los concursantes al ‘regañar’ a Alejandro por no reconocer la canción a la primera.

Alberto Mendo
Publicado:

Alejandro se ha llevado el triunfo en La Pista gracias a Fito & Fitipaldis y su canción ‘Soldadito Marinero’. Ha sumado tres valiosos segundos tras reconocer este tema con el segundo fragmento, y eso que ha jugado bajo la presión de Elia Galera. La actriz, que acababa de hacer pleno, ha trasladado al concursante el espíritu competitivo de su pique con Santiago Segura.

El pique entre Elia Galera y Santiago Segura va a más en Pasapalabra: “¡He ganado yo!”

La actriz ha reivindicado su victoria en La Pista a pesar de que el cineasta intentaba ser conciliador tras lo ocurrido en el pasado programa.

“Eso, regaña al concursante, lo que nos faltaba”, ha bromeado el cineasta. Roberto Leal también ha bromeado con ese gesto de Elia: “Es de tu equipo, no puedes regañarle también a él”. Ciertamente, tanto Alejandro como Javier se han quedado muy cerca de hacer pleno, pero les han faltado “las musas” para iluminarles con el título o con la letra.

El segundo fragmento ha sido decisivo. Javier ha tenido en sus manos la victoria pero la memoria ha seguido sin darle la clave. “Imperdonable”, ha comentado, reconociendo que es de “mecha corta” y que, si no le viene de inmediato, da igual que tenga más tiempo para pensarlo. Alejandro ha aprovechado la oportunidad y hasta ha entonado el estribillo. ¡Revive este duelo en el vídeo!

