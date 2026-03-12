Antena3
Vuelve a ver la entrevista completa a Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia en El Hormiguero

Los intérpretes han presentado su último gran proyecto en una noche inolvidable.

Vuelve a ver la entrevista completa a Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia en El Hormiguero

El plató de El Hormiguero ha recibido juntos a BárbaraLennie y Leonardo Sbaraglia en una charla cercana y reflexiva. Los actores han repasado su trayectoria y han regalado al público una entrevista llena de matices.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre cómo ha sido trabajar con Pedro Almodóvar, uno de los mejores directores del planeta. Los intérpretes han asegurado que ha sido una experiencia increíble y que, pese a que es tremendamente exigente, facilita mucho los rodajes.

Leonardo Sbaraglia cuenta el motivo por el que le denunciaron Tinder: "Me bajé unos años"

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado a Leonardo por su experiencia en Tinder. El argentino ha contado que se lo abrió durante uno de sus viajes a España y le terminaron bloqueando la cuenta por echarse menos años de los que tenía en realidad.

Vuelve a ver la entrevista completa a Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia en El Hormiguero

"Es una auténtica belleza": Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, boquiabiertos con el 'concierto eléctrico' de Marron

"Es una auténtica belleza": Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, boquiabiertos con el 'concierto eléctrico' de Marron

Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, sobre cómo es trabajar con Pedro Almodóvar: "Es muy exigente"

Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, sobre cómo es trabajar con Pedro Almodóvar: "Es muy exigente"

