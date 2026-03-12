Vuelve a ver la entrevista completa a Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia en El Hormiguero

El plató de El Hormiguero ha recibido juntos a BárbaraLennie y Leonardo Sbaraglia en una charla cercana y reflexiva. Los actores han repasado su trayectoria y han regalado al público una entrevista llena de matices.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre cómo ha sido trabajar con Pedro Almodóvar, uno de los mejores directores del planeta. Los intérpretes han asegurado que ha sido una experiencia increíble y que, pese a que es tremendamente exigente, facilita mucho los rodajes.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado a Leonardo por su experiencia en Tinder. El argentino ha contado que se lo abrió durante uno de sus viajes a España y le terminaron bloqueando la cuenta por echarse menos años de los que tenía en realidad.