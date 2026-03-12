Hablamos con ella
La ciclista Cecilia Sopeña se graba al borde de despeñarse por un acantilado: "No sabía que iba a caer tanto"
Cecilia Sopeña estaba grabando mientras paseaba con la bici por el borde de un acantilado. En un momento que corta la respiración, se ve cómo la rueda se le va y se escurre varios metros.
Cecilia Sopeña está de viva de milagro. La ciclista, que suele grabar sus rutas en bicicleta para subirlo a redes, captó el momento exacto en el que estuvo a punto de morir despeñada por un acantilado.
"El terreno estaba muy blandito porque había llovido", asegura Cecilia Sopeña. Tratando de esquivar a su perra, que la acompañaba en aquel momento, perdió el control de la rueda delantera y cayó varios metros: "No sabía que iba a caer tanto".
Por suerte, hoy puede contarlo e, incluso, mostrarlo. "Si he subido el vídeo es porque estoy viva", afirma la ciclista. ¡Dale al play para ver el momento al completo!
