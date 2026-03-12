Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con ella

La ciclista Cecilia Sopeña se graba al borde de despeñarse por un acantilado: "No sabía que iba a caer tanto"

Cecilia Sopeña estaba grabando mientras paseaba con la bici por el borde de un acantilado. En un momento que corta la respiración, se ve cómo la rueda se le va y se escurre varios metros.

Cecilia Sopeña

Publicidad

Cecilia Sopeña está de viva de milagro. La ciclista, que suele grabar sus rutas en bicicleta para subirlo a redes, captó el momento exacto en el que estuvo a punto de morir despeñada por un acantilado.

"El terreno estaba muy blandito porque había llovido", asegura Cecilia Sopeña. Tratando de esquivar a su perra, que la acompañaba en aquel momento, perdió el control de la rueda delantera y cayó varios metros: "No sabía que iba a caer tanto".

Por suerte, hoy puede contarlo e, incluso, mostrarlo. "Si he subido el vídeo es porque estoy viva", afirma la ciclista. ¡Dale al play para ver el momento al completo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ana Congost

Ana Congost vende la casa que heredó de Silvia Tortosa y anuncia que "se va a enterrar con ella"

Cecilia Sopeña

La ciclista Cecilia Sopeña se graba al borde de despeñarse por un acantilado: "No sabía que iba a caer tanto"

Denuncia cuidadora de su padre

Denuncia que la cuidadora de su padre se niega a marcharse de la casa: "Ella nunca se llegó a casar con él"

Hermana Miranda de Ebro
Crimen MIRANDA EBRO

Hermana de una de las víctimas del crimen de Miranda de Ebro: "Decía que si no era suya, la iba a matar y al final lo ha hecho"

Nuria
Última hora

Nuria, obligada a posponer su viaje de Semana Santa por la guerra de Irán: "Lo hemos tenido que cancelar por miedo"

Paqui
Exclusiva

Paqui, la vecina que convivió pared con pared con los restos de Francisca Cadenas: "Me siento engañada por ellos"

Hablamos con la vecina que convivía junto a la casa de los detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas, después de encontrar restos óseos en su domicilio.

Sobrino Francisca Cadenas
Última hora

Hablamos con el sobrino de Francisca Cadenas: "Mi primo decía que escuchó a su madre gritar dentro de esa casa"

Tras aparecer los restos óseos de Francisca Cadenas en la vivienda de los principales sospechosos, la Guardia Civil trata de esclarecer qué ocurrió el día de su desaparición.

Hornachos

Vecina de Hornachos, tras aparecer restos óseos de Francisca Cadenas: "Anoche hubo aplausos a la UCO"

VÍDEO INÉDITO: ¿Dónde discuten más Joaquín y Susana? Sus hijas lo cuentan todo

VÍDEO INÉDITO: ¿Dónde discuten más Joaquín y Susana? Sus hijas lo cuentan todo

Fran Perea

Fran Perea recuerda lo complicado que fue encajar el final de Los Serrano: "Había vivido la vida de otro durante muchos años"

Publicidad