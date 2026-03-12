Antena3
"Es una auténtica belleza": Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, boquiabiertos con el 'concierto eléctrico' de Marron

El equipo de ciencia ha utilizado la electricidad para crear un efecto visual único.

Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia han visitado juntos El Hormiguero para protagonizar una entrevista marcada por la complicidad y el buen ambiente. Los actores han compartido anécdotas y reflexiones en una charla cercana que ha conquistado al público.

Antes de despedirles y para poner el broche de oro a su paso por el programa, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Marron, que ha llegado dispuesto a sorprender a los intérpretes con un efecto visual único.

El científico ha demostrado la capacidad de transmitir la electricidad que tiene una gamba, una fresa y una flor creando un 'concierto' espectacular. ¡Dale a play para ver este momentazo!

