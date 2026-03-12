Conmoción por el incendio que deja 3 muertes en Miranda de Ebro: "Es escandaloso que el alcohol pueda considerarse un atenuante"

El incendio, que se produjo en un edificio residencial de Miranda de Ebro, Burgos, ha dejado un balance devastador: tres mujeres fallecidas y varios heridos, algunos de ellos menores. La investigación apunta a que el fuego fue provocado de forma intencionada por un hombre con antecedentes penales que ya había sido condenado por delitos graves del pasado.

Reincidente

El presunto autor del incendio se presentó voluntariamente en dependencias policiales horas después de los hechos. Según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, el hombre era consciente de que estaba siendo buscado. "Ha ido a comisaría porque se sabía buscado y ha decidido personarse", ha afirmado.

Testigos presenciales aseguran que el hombre se encontraba en estado de embriaguez momentos antes de que comenzara el fuego. Mauro, vecino del edificio y padre de niños heridos, ha relatado lo que vio desde su vivienda: "Cuando me asomo había un hombre muy muy ebrio, con muy malas pintas, molestando a la vecina", ha explicado.

Antecedentes de violencia

El detenido cuenta con antecedentes por delitos graves. En 2015 fue condenado por secuestrar a una niña de nueve años y en 2023 volvió a ingresar en prisión por retener y maltratar a una mujer. "Me pegó un puñetazo, em tiró al suelo, me puso la soga. Me dijo: 'Por la noche vas a hacer el amor conmigo", aseguró en aquel entonces la mujer que fue secuestrada.

Tras conocer el incendio, esta mujer, ha vuelto a denunciar la peligrosidad del individuo. "Le dieron la libertad y no se la tenían que haber dado. Tenía que haber tenido una orden de alejamiento y no tenía que estar aquí en Miranda".

El periodista Rubén Amón analizaba en plató que en este caso le parece "escalofriante" que el alcohol sea un atenuante cuando en los delitos viales es un agravante. "Es un atenuante en circunstancias de un crimen por una supuesta pérdida de consciencia cuando tenía que ser lo contrario".

