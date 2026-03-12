Turquía
Muere tras viajar a Turquía para someterse a una abdominoplastia
Investigan la muerte de una canadiense, de 35 años, que habría volado a Turquía para una cirugía plástica.
Jessika Chagnon Gailloux, canadiense de 35 años, viajó el 2 de marzo a la ciudad costera de Antalya (Turquía) para someterse a una abdominoplastia y a una operación de pecho en una clínica privada, que acabaron por causarle la muerte.
Según informa 'Daily Mail', los investigadores se están centrando en si los narcóticos contribuyeron a la muerte repentina de Jessika después de enterarse de que supuestamente había consumido drogas tres días antes de la operación, tal y como la amiga de la fallecida había informado a los investigadores.
La canadiense, madre de cuatro hijos, murió tras la operación, que concluyó con éxito. Pero una vez trasladada a la habitación del hospital para observación postoperatoria, la mujer comenzó a encontrarse mal y el equipo médico, a pesar de los esfuerzos, no pudo hacer nada por salvar su vida.
El medio local turco 'Tıbbiye Bülteni' informó que "no se reportaron incidencias durante la operación", a pesar de que las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo que pudo ocurrir.
Su cuerpo ya ha sido trasladado al Instituto de Medicina Forense de Antalya, dónde los resultados de la autopsia y los análisis toxicológicos, deberían ayudar a esclarecer las circunstancias de la muerte
Mientras continúa la investigación , una amiga cercana de Chagnon ha abierto una recaudación en 'GoFoundMe' para "ayudar a brindar apoyo y seguridad para el futuro a los cuatro hijos" de la fallecida.
