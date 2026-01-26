Accidente tren
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: La investigación se centra en la vía mientras se suceden las peticiones de dimisión a Puente
Sigue en directo la información de última hora sobre el accidente de tren en Adamuz. También repasamos la actualidad que rodea al servicio de Rodalies tras el descarrilamiento de la semana pasada de un tren en Gelida.
Publicidad
El ministro de Transportes Óscar Puente está en el disparadero tras el accidente de tren en Adamuz. Se suceden las peticiones de dimisión incluso de algunos socios del gobierno como Esquerra. Pedro Sánchez ha vuelto a reafirmar su apoyo al ministro, pero nadie duda de que su puesto está en la cuerda floja.
Las investigaciones sobre por qué el Iryo descarriló avanzan y las contradicciones sobre el estado de la vía también. Puente y Adif discrepan sobre la fecha de revisión del tramo fatídico. La investigación se centra en el carril nuevo seccionado y su soldadura con otro raíl en uso.
Tras las informaciones publicadas en las que se da a entender que la vía podría haber sido renovada parcialmente y no en su totalidad, el ministro ha asegurado que es un carril nuevo, que fue fabricado en 2023, e instalado durante mayo y junio de 2025. Dice también que cuenta con el certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones técnicas correspondientes.
El funeral de estado iba a celebrarse el 31 de enero, sin embargo por petición de las familias se ha pospuesto y se celebrará más adelante. El Gobierno comunicó ayer a la Junta de Andalucía que muchas familias de las víctimas del accidente no podrían asistir en esa fecha, y que otras prefieren que se celebre más adelante. Por ello, ambas administraciones han acordado posponer el acto.
Sí se ha celebrado ya el de Adamuz. Multitudinario, muy emocionante. Protección Civil, servicios de emergencia, Guardia Civil... Todos los que socorrieron a los pasajeros han querido dar el último adiós a las 45 personas que ya no están.
Situación Rodalies
Con respecto a la situación de Rodalies en Cataluña sigue el caos. Este domingo se anunció la reanudación totalmente en la línea R2 y parcialmente en las R1 y R4 y también parcialmente los servicios de Regionales, después de un fin de semana sin servicio. Sin embargo, a primera hora de este lunes se informaba de que "debido a una incidencia en el centro de control de Adif se encuentra suspendida la circulación de trenes de Cercanías de Cataluña".
Según informa en 'X' Rodalies, la incidencia se ha solucionado "parcialmente", y en estos momentos el servicio se reanuda de forma progresiva.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Reestablecido parcialmente
Este lunes estaba previsto que el servicio de Rodalies y Media Distancia de Cataluña volviese a funcionar. De hecho, así ha sido hasta las 06:30 horas.
Sin embargo, la incidencia registrada en el centro de control de Adif se había solucionado a las 07:05 horas, según informó el portavoz de Renfe, Antonio Carmona.
Pero tan solo diez minutos después, la incidencia ha vuelto a aparecer y se ha vuelto a suspender la circulación. En estos momentos se ha reestablecido parcialmente el servicio.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Cataluña recomienda el teletrabajo
Ante este nuevo día de incidencias en el servicio de Rodalíes, el Govern ha recomendado el teletrabajo y ha instalado a "minimizar los desplazamientos innecesarios".
A través de su cuenta de 'X', también ha informado que a causa de la suspensión del Rodalíes se está reforzando el servicio de autobuses para dar alternativas a los viajeros.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | El obispo de Málaga pide "unidad" en una misa por las víctimas de Adamuz
En Málaga el obispo José Antonio Satué, presidió este domingo la misa en memoria de las víctimas. A la Eucaristía han asistido los familiares de las dos víctimas mortales naturales o residentes de la ciudad. En su homilía Satué invitó a los presentes a reflexionar sobre este acontecimiento que "ha sobrecogido a toda España esta última semana", abriéndose "a la luz que la Palabra de Dios nos ofrece". E hizo una llamada a estar "bien unidos".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Se pospone el funeral de estado
El funeral de estado iba a celebrarse el 31 de enero, sin embargo por petición de las familias se ha pospuesto y se celebrará más adelante. El Gobierno comunicó ayer a la Junta de Andalucía que muchas familias de las víctimas del accidente no podrían asistir en esa fecha, y que otras prefieren que se celebre más adelante. Por ello, ambas administraciones han acordado posponer el acto.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Caos en el inicio de jornada de Rodalies
Inicio de jornada caótica en el tráfico de cercanías en Cataluña. Tras media hora de funcionamiento, Rodalies volvía esta mañana a paralizar el servicio. Al parecer se debe a una incidencia en el centro de control de Adif que causaba la suspensión del servicio
El portavoz de Renfe asegura que se desconocen las causan aunque lo están investigando. A las 07:14 horas en el perfil de la red social X, @rodalies informaba de que "la circulación de trenes de Cercanías de Cataluña se está recuperando de forma progresiva una vez resuelta la incidencia en el centro de control de Adif".
Sin embargo, a las 07:21 volvieron a publicar un mensaje indicando: "Por una incidencia en el centro de control de Adif se encuentra suspendida la circulación de trenes de Cercanías de Cataluña".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | El volcado de las cajas negras comenzará esta semana
Las últimas investigaciones apuntan que en la soldadura de la vía está el origen del accidente. Por eso el volcado de las cajas negras que empezará esta semana arrojará nuevos datos al igual que las cámaras del interior del Iryo.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Suspendido "nuevamente" el servicio de Rodalies
Sigue el caos en Rodalies. Aunque estaba anunciado que el servicio se retomaría a las 06:00h @3CatInfo ha informado a través de su cuenta de X que "todo el servicio de Cercanías" está "nuevamente" suspendido "por una incidencia en el centro de control de la estación de França".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Nuevos audios de la interventora del Alvia con Renfe
Se han conocido nuevos audios de la llamada mantenida con la interventora del Alvia. Es la primera llamada entre la interventora del alvia, esta vez con Renfe. De este audio se desprende que tan solo 3 minutos después del accidente. Desde Atocha le dicen que mandan a las emergencias y le preguntan por el maquinista, pero ella no contesta. En ese momento ni en el centro de Atocha, ni el conductor del Iryo ni la interventora del ALVIA conocen que los trenes han chocado. A las 19:50h, se ve que el técnico de Renfe le garantiza a la interventora que ya va a enviar a los sanitarios, y por tanto la instrucción se da ya en ese momento. Sin embargo, desde que se produce esta llamada hasta que los servicios de emergencias consiguen llegar al Alvia pasan más de 40 minutos.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Puente indica que el carril ha pasado todas las comprobaciones
En otro mensaje también en su perfil de la red social X el ministro explica que el carril "tiene su certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones químicas, mecánicas, metalográficas, de ecuación predictiva, de dureza y de choque e impacto, que son obligatorias para estos materiales antes de su puesta en servicio, como lo demuestran los certificados del fabricante".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Puente asegura que se trata de un carril nuevo fabricado en 2023
Las investigaciones sobre por qué descarriló el Iryo que posteriormente impactó con el Alvia avanzan. La clave parece estar en el estado de la vía, y sobre este aspecto, en las últimas horas se ha publicado que la vía podría haber sido renovada parcialmente y no en su totalidad. Óscar Puente lo ha negado y dice en un mensaje en su cuenta de X asegura que es un carril nuevo que fue fabricado en 2023, e instalado durante mayo y junio de 2025. Indica también que tiene el número 312592Y101 y un peso de 60 kg y acompaña esta información de varias fotografías y la nota de envío del carril por parte de ArcelorMittal.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Piden la dimisión de Óscar Puente
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la última hora del accidente de tren en Adamuz. La semana arranca con el foco de atención puesto en la figura de Óscar Puente. El PP ha pedido su dimisión, pero no solo los populares, también algunos socios del Gobierno como Esquerra lo ponen en el disparadero.
Publicidad