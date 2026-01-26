Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: La investigación se centra en la vía mientras se suceden las peticiones de dimisión a Puente

El ministro de Transportes Óscar Puente está en el disparadero tras el accidente de tren en Adamuz. Se suceden las peticiones de dimisión incluso de algunos socios del gobierno como Esquerra. Pedro Sánchez ha vuelto a reafirmar su apoyo al ministro, pero nadie duda de que su puesto está en la cuerda floja.

Las investigaciones sobre por qué el Iryo descarriló avanzan y las contradicciones sobre el estado de la vía también. Puente y Adif discrepan sobre la fecha de revisión del tramo fatídico. La investigación se centra en el carril nuevo seccionado y su soldadura con otro raíl en uso.

Tras las informaciones publicadas en las que se da a entender que la vía podría haber sido renovada parcialmente y no en su totalidad, el ministro ha asegurado que es un carril nuevo, que fue fabricado en 2023, e instalado durante mayo y junio de 2025. Dice también que cuenta con el certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones técnicas correspondientes.

El funeral de estado iba a celebrarse el 31 de enero, sin embargo por petición de las familias se ha pospuesto y se celebrará más adelante. El Gobierno comunicó ayer a la Junta de Andalucía que muchas familias de las víctimas del accidente no podrían asistir en esa fecha, y que otras prefieren que se celebre más adelante. Por ello, ambas administraciones han acordado posponer el acto.

Sí se ha celebrado ya el de Adamuz. Multitudinario, muy emocionante. Protección Civil, servicios de emergencia, Guardia Civil... Todos los que socorrieron a los pasajeros han querido dar el último adiós a las 45 personas que ya no están.

Situación Rodalies

Con respecto a la situación de Rodalies en Cataluña sigue el caos. Este domingo se anunció la reanudación totalmente en la línea R2 y parcialmente en las R1 y R4 y también parcialmente los servicios de Regionales, después de un fin de semana sin servicio. Sin embargo, a primera hora de este lunes se informaba de que "debido a una incidencia en el centro de control de Adif se encuentra suspendida la circulación de trenes de Cercanías de Cataluña".

Según informa en 'X' Rodalies, la incidencia se ha solucionado "parcialmente", y en estos momentos el servicio se reanuda de forma progresiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.