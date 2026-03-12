Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 12 de marzo

Jugadón de once aciertos de Alejandro, lapsus de Javier y un final de alto voltaje en El Rosco

Alejandro ha puesto el listón muy alto justo en una tarde menos atinada de Javier, jugando los dos por un bote de 244.000 euros.

Jugadón de once aciertos de Alejandro, lapsus de Javier y un final de alto voltaje en El Rosco

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

En un duelo con el listón tan alto como están demostrando Alejandro y Javier, cualquier mínimo detalle puede ser decisivo para decantar El Rosco. En esta ocasión, ha sido una garrafa la que ha complicado la prueba para Javier, un fallo que ha intentado maquillar pero que inevitablemente se ha convertido en un lastre en el momento decisivo. Ha sido un tropiezo inesperado, justo en una tarde en la que había conseguido ser él quien empezara con más segundos tras remontar en el ¿Dónde Están?.

Javier elige a Rocky, noquea a Alejandro en el ¿Dónde Están? y da un brillante sorpaso

El error ha ocurrido entre un buen arranque de cinco aciertos y un gran turno de ocho, mientras que a Alejandro le ha costado un poco más coger el ritmo. Sin embargo, después, ha acelerado: tras enlazar seis respuestas, ha hecho un jugadón de once letras consecutivas. Instantes después, ha completado la primera vuelta con 20 aciertos y ha sumado otros dos.

La presión pasaba definitivamente al atril azul. Alejandro lo ha acusado y no ha podido desarrollar su frecuente táctica primervueltista. Su remontada ha sido trabajada y lenta, pero ha llegado al empate a 22 letras. El fallo en la G le obligaba a ir a por una más. ¡Descubre en el vídeo el emocionante desenlace de este Rosco!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

Jugadón de once aciertos de Alejandro, lapsus de Javier y un final de alto voltaje en El Rosco

Jugadón de once aciertos de Alejandro, lapsus de Javier y un final de alto voltaje en El Rosco

El pique entre Elia Galera y Santiago Segura va a más en Pasapalabra: “¡He ganado yo!”

El pique entre Elia Galera y Santiago Segura va a más en Pasapalabra: “¡He ganado yo!”

Javier elige a Rocky, noquea a Alejandro en el ¿Dónde Están? y da un brillante sorpaso

Javier elige a Rocky, noquea a Alejandro en el ¿Dónde Están? y da un brillante sorpaso

Alejandro aprovecha la “mecha corta” de Javier para ganar en La Pista con ‘Soldadito marinero’
Mejores momentos | 12 de marzo

Alejandro aprovecha la “mecha corta” de Javier para ganar en La Pista con ‘Soldadito marinero’

Ana Congost
Exclusiva

Ana Congost vende la casa que heredó de Silvia Tortosa y anuncia que "se va a enterrar con ella"

Cecilia Sopeña
Hablamos con ella

La ciclista Cecilia Sopeña se graba al borde de despeñarse por un acantilado: "No sabía que iba a caer tanto"

Cecilia Sopeña estaba grabando mientras paseaba con la bici por el borde de un acantilado. En un momento que corta la respiración, se ve cómo la rueda se le va y se escurre varios metros.

Denuncia cuidadora de su padre
Denuncia

Denuncia que la cuidadora de su padre se niega a marcharse de la casa: "Ella nunca se llegó a casar con él"

José Luis es el heredero de la casa de su padre, que fallecía a los 82 años. Sin embargo, este no puede acceder a la vivienda porque la cuidadora de su padre se niega a marcharse. Esta asegura que era la novia del fallecido y que le corresponde la mitad del valor del inmueble.

Hermana Miranda de Ebro

Hermana de una de las víctimas del crimen de Miranda de Ebro: "Decía que si no era suya, la iba a matar y al final lo ha hecho"

Nuria

Nuria, obligada a posponer su viaje de Semana Santa por la guerra de Irán: "Lo hemos tenido que cancelar por miedo"

Paqui

Paqui, la vecina que convivió pared con pared con los restos de Francisca Cadenas: "Me siento engañada por ellos"

Publicidad