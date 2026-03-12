Jugadón de once aciertos de Alejandro, lapsus de Javier y un final de alto voltaje en El Rosco

En un duelo con el listón tan alto como están demostrando Alejandro y Javier, cualquier mínimo detalle puede ser decisivo para decantar El Rosco. En esta ocasión, ha sido una garrafa la que ha complicado la prueba para Javier, un fallo que ha intentado maquillar pero que inevitablemente se ha convertido en un lastre en el momento decisivo. Ha sido un tropiezo inesperado, justo en una tarde en la que había conseguido ser él quien empezara con más segundos tras remontar en el ¿Dónde Están?.

El error ha ocurrido entre un buen arranque de cinco aciertos y un gran turno de ocho, mientras que a Alejandro le ha costado un poco más coger el ritmo. Sin embargo, después, ha acelerado: tras enlazar seis respuestas, ha hecho un jugadón de once letras consecutivas. Instantes después, ha completado la primera vuelta con 20 aciertos y ha sumado otros dos.

La presión pasaba definitivamente al atril azul. Alejandro lo ha acusado y no ha podido desarrollar su frecuente táctica primervueltista. Su remontada ha sido trabajada y lenta, pero ha llegado al empate a 22 letras. El fallo en la G le obligaba a ir a por una más. ¡Descubre en el vídeo el emocionante desenlace de este Rosco!