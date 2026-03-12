Antena3
Mejores momentos | 12 de marzo

Javier elige a Rocky, noquea a Alejandro en el ¿Dónde Están? y da un brillante sorpaso

El concursante madrileño, aunque tampoco ha hecho pleno con su panel, sí ha sacado más números y los diez segundos que ha sumado han dado la vuelta a los marcadores.

Javier elige a Rocky, noquea a Alejandro en el ¿Dónde Están? y da un brillante sorpaso

Alberto Mendo
Roberto Leal siempre se pone nostálgico cuando el ¿Dónde Están? rinde homenaje a películas o canciones que ya cumplen un gran aniversario. En este caso, han sido dos cintas de acción que han llegado a 50 años: Javier ha elegido Rocky, dejando a Alejandro que jugara con Taxi driver. El madrileño buscaba resarcirse de su derrota en La Pista, después de que por su "mecha corta" no reconociera 'Soldadito marinero'.

Alejandro aprovecha la “mecha corta” de Javier para ganar en La Pista con ‘Soldadito marinero’

El equipo azul ha rozado por momentos el pleno pero no lo ha conseguido. Al menos, cuando ha terminado el turno Javier llevaba cinco números en verde. Con más segundos, ha demostrado que habría completado el panel: “La tenía”. Lo importante es siempre no acabar en blanco.

Es justo lo que le ha pasado a Alejandro. En esta ocasión, no ha encontrado las palabras ocultas, y lo mismo les ha pasado en su equipo naranja a Elia Galera y Fonsi Nieto. Por lo tanto, Javier se ha llevado diez segundos y, como los marcadores estaban muy ajustados, ha dado la vuelta a la situación para remontar y llegar con más tiempo a El Rosco. ¡Revívelo!

