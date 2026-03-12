Antena3
El duro pasado de Abidin sin saber que es un Korhan: "No tengo a nadie"

Mientras él llora su abandono, Kazim ya celebra que su yerno es el sobrino secreto de Halis Korhan. ¿Podrá Abidin perdonar que le hayan ocultado quién es en realidad?

Por primera vez en toda la serie, hemos conocido el pasado más íntimo de Abidin. En una charla cargada de sinceridad ante su suegro Kazim, ha abierto su alma para confesar que lo abandonaron cuando era un niño. “Alguien me dejó en la puerta de un orfanato”, ha dicho, explicando que pasó años intentando encontrar a sus padres sin éxito hasta que decidió rendirse.

Pero lo que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño es el misterio del anillo: una joya que alguien dejó escondida entre sus mantas aquel día y que le fue entregada al cumplir los 18 años como único vínculo con su familia.

Abidin ha revelado que su llegada a la mansión no fue casualidad. Tras dejar el ejército y buscar un rumbo en la vida, su camino se cruzó con el de Latif, quien buscaba a un hombre de confianza absoluta para servir a los Korhan.

Lo más fuerte de todo es que Abidin no sabe quién es en realidad. Kazim ya ha empezado a atar cabos y no piensa quedarse de brazos cruzados. ¡Saber que su yerno es el sobrino del gran Halis Korhan es la carta que estaba esperando para ganar la partida!

