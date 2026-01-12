Antena3
Joaquín Manso, sobre el presunto desvío de 6M€ del rescate de Plus Ultra a Venezuela: "Otro puñado de millones va a un entramado de suiza y Gibraltar"

El rescate financiero de la compañía aérea permitió a Plus Ultra saldar su deuda con Petróleos de Venezuela S. A., propiedad del régimen de Nicolás Maduro. Así, seis millones de dinero público español, habrían terminado en manos del gobierno venezolano.

Joaquín Manso

Andrés Pantoja
Publicado:

El Gobierno español dio luz verde en marzo de 2021 a la operación de rescate de la aerolínea Plus Ultra, cuya actividad y relevancia en el país ha estado desde entonces en entredicho. 53 millones de euros fueron destinados a evitar la quiebra de la compañía, a la ya polémica operación se le suma ahora el dato recientemente desvelado por el periódico 'El Mundo'. Poco después del rescate, la aerolínea liquidó la deuda que tenía con PEDEVESA (Petróleos de Venezuela S.A.), empresa petrolífera estatal del país caribeño: 6 millones de euros. Precio acumulado del combustible empleado por las aeronaves de 'Plus Ultra'.

"Caja de corrupción"

Parece fácil unir los puntosentre el dinero procedente de losimpuestos de los ciudadanos españoles y los pozos de crudo del país que cuenta con las mayores reservas del planeta.

La compañía aérea por su parte afirma que dio a conocer al Estado español que parte del rescate se emplearía en saldar esa deuda, sin embargo la Fiscalía investiga si las operaciones sirvieron para blanquear dinero procedente de fondos vinculados al régimen chavista.

El director de 'El Mundo' valoraba las informaciones publicadas por este medio. Joaquín Manso era contundente: "PEDEVESA, la petrolera, es la principal caja de corrupción del régimen chavista".

Sospechoso entramado societario

El periodista habla también de las circunstancias sospechosas que rodearon al polémico rescate "añadidas a la detención del presidente de la SEPI. (...) Sabía cuando concedió el rescate que seis millones iban a ir destinados a esa caja de corrupción, de la misma manera que sabía que otro puñado de millones iba a ir a un entramado de suiza y Gibraltar, un entramado opaco que se dedicaba al blanqueo de actividades criminales en Venezuela. Yo creo que esto merece algo más que explicaciones, y se encuentra bajo una investigación por la posibilidad de que se hayan cometido delitos".

