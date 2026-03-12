Fórmula 1
Fernando Alonso, listo para otro desastre en China: "Tenemos demasiados problemas"
El piloto de Aston Martin asume un inicio "accidentado" y avisa: "Todo lo que no sea ganar, para mí es doloroso".
Fernando Alonso afronta el Gran Premio de China con realismo y sin ocultar la difícil situación que vive Aston Martin en este arranque del Mundial 2026. El piloto asturiano reconoció que el equipo está muy por detrás en términos de rodaje y desarrollo, y que el objetivo inmediato pasa por completar un fin de semana "normal".
"El resto están quizá diez veces por delante de nosotros"
"Cuando somos capaces de dar vueltas sin ningún problema, esas vueltas son muy importantes, porque el resto están quizá 10 veces por delante de nosotros. Si ellos han completado 1.000 vueltas desde los test de Barcelona, nosotros hemos completado quizá 100, así que estamos 9 ó 10 veces por detrás. Estamos en el punto de partida, así que realmente necesitamos las vueltas, poder practicar", explicó en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de China.
Tras su doble abandono en Australia, Alonso rebajó las expectativas: "Me iré contento de China si hacemos unos libres y una clasificación más o menos normales, acumulando vueltas, y quizá intentando completar la carrera completa el domingo si nos lo permiten", señaló. En la misma línea insistió: "Estamos en la casilla de salida".
"Todo lo que no sea ganar es doloroso"
El bicampeón del mundo reflexionó también sobre la presión competitiva y su mentalidad actual: "Es menos duro de lo que crees. No es lo ideal. Todos queremos ganar. Este año somos 22 pilotos. Uno ganará y los otros 21 estarán en un estado mental difícil y duro, porque para mí terminar tercero, quinto o decimoséptimo realmente no importa mucho. Tuve la suerte y el privilegio de vivir diferentes épocas en la F1, y tuve mucha suerte de tener coches competitivos durante la mitad de mi carrera y de conseguir más de 100 podios en la categoría. Así que ahora, todo lo que no sea ganar, para mí es doloroso".
Por eso, Alonso aseguró que no le preocupa demasiado quedar en cualquier posición que no sea la primera: "Es el mismo dolor".
Ya criticó a Honda hace una década
El asturiano recordó su etapa con Honda en 2015 y defendió su postura crítica de entonces: "Creo que ahora puedo ver las cosas desde una perspectiva diferente y con una madurez diferente, pero no creo que hace 10 años las cosas fueran tan dramáticas. En cierto modo, 10 años después, algunas de las cosas que la gente pensaba de mí hace 10 años, cuando tuvimos esa situación, ahora quizá hayan cambiado de opinión y piensen que yo tenía razón, que el proyecto, la unidad de potencia, no estaba lo suficientemente maduro cuando empezamos, algo que ahora todo el mundo parece entender".
"Pero parecía que estaba loco, hace 10 años, por criticar. Hubo algunas frustraciones como bicampeón del mundo y piloto competitivo, no estaba contento con la situación. Como he dicho, es un comienzo accidentado, pero espero que no dure demasiado. Pero tampoco será una solución inmediata", añadió.
La mejora no será inmediata
El piloto de Aston Martin reconoció que la mejora no será inmediata: "Realmente no lo sé. Todavía tenemos demasiados problemas y demasiadas incógnitas que surgen día tras día de la nada, así que parece que aún no tenemos los problemas bajo control. Pero estamos presionando, contamos con profesionales muy cualificados y personas con mucho talento en el equipo, así que espero que en un par de Grandes Premios podamos tener un fin de semana normal".
"Cuando resolvamos (los problemas de) la fiabilidad, aún estaremos por detrás en términos de potencia", admitió.
Sobre la unidad de potencia de Honda, se mostró colaborativo. Está dispuesto a "ayudar en todo lo que pueda" y pidió que el equipo aporte "recursos" para resolver las cuestiones relacionadas con vibraciones y rendimiento.
Evolución técnica de la Fórmula 1
Finalmente, también analizó la evolución técnica de la Fórmula 1: "Siempre ha habido algunas curvas (en distintas carreras) que desafiaban los límites de la física. El piloto debía usar todas sus habilidades y ser valiente. (...) Ahora tienes que usar esas curvas para recargar las baterías", lamentó.
Consciente del contexto, Alonso asume que la prioridad ahora es recuperar fiabilidad antes de pensar en competitividad. El objetivo inmediato: completar kilómetros y evitar más contratiempos.
