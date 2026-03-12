Antena3
Los protagonistas de Entre tierras conquistan la alfombra roja del Festival de Málaga: "Hay muchas ganas de que se estrene"

Entre tierras, la serie más vista de la televisión en 2024, fue también una de las ficciones españolas de mayor éxito internacional del año

Megan Montaner

Carmen Marar | Ximena Rodero
Publicado:

La segunda temporada de Entre tierras ha vivido una noche muy especial en el Festival de Málaga. El equipo de la serie ha desfilado por la alfombra roja entre aplausos, emoción y mucha expectación ante el estreno de los nuevos capítulos este domingo en atresplayer.

Megan Montaner y Rodolfo Sancho

Los protagonistas coincidieron en que esta nueva temporada va a sorprender al público. “Hay muchas ganas de que se estrene”, aseguró Silvia Abascal, reflejando la ilusión compartida por el equipo tras meses de trabajo.

Para Itziar Miranda, la presentación ha sido especialmente significativa: “Es un momento muy emocionante”. Una sensación que también compartía Germán Alcarazu, que confesó sentirse arropado por el público: “Me siento muy acogido, la gente está encantada”.

Megan Montaner, rostro imprescindible de la ficción, destacó la energía que se respira en un evento así: “Siempre hay una energía que te llena muchísimo”. Con esta acogida en Málaga, Entre tierras calienta motores para un estreno que promete emociones fuertes y muchas sorpresas para los espectadores.

Así será la segunda temporada

Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. En los nuevos capítulos de Entre tierras, la protagonista deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo. Una ficción que abordará temas como los conflictos familiares, el dolor de la pérdida, la diferencia de clases, la transformación del campo y, también, el amor imposible, pero inevitable.

Series

Megan Montaner

