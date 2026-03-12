Marcos de Quinto: "La polarización y la confrontación siempre han sido el combustible de la izquierda"

Marcos de Quinto cree que hay una doble vara de medir en el tema de los discursos de odio. El empresario es tajante cuando dice que la izquierda lo utiliza a su antojo y dice que "si tu partes de decir que charro es insultante pero señoro o machirulo no...entonces, por goleada".

Recuerda que cuando "España estaba en una de las peores situaciones económicas", José Luis Rodríguez Zapatero "se sacó de la chistera el rescatar el guerracivilismo". Asegura que sacó la Ley de Memoria Histórica expresamente y que llegó a asegurar que "les interesaba que hubiera tensión".

"Empieza una polarización que es interesante para la izquierda"

Por esos sostiene el argumento de que "la polarización y la confrontación siempre han sido el combustible de la izquierda". Cree que a raíz de esa actuación de Zapatero se empiezan a "romper determinadas cosas en la sociedad española".

Cree que empieza a haber "una polarización que le es interesante (a la izquierda) y que cuando les van mal las cosas...saco a Franco de la tumba o me cargo El Valle de los Caídos". El empresario reitera que todo forma parte de una estrategia de la izquierda y por eso critica tan duramente este "odiómetro" ideado por el Gobierno.

