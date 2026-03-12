Antena3
Mejores momentos | Capítulo 5

Amanda busca respuestas en César: “Te pueden invalidar la defensa”

Amanda necesita saber si César reconoce a la mujer que aparece en la imagen… aunque hablar de ello pueda poner en riesgo para su hermana.

Amanda busca respuestas en César

Amanda no puede quedarse quieta. Tras descubrir a la misteriosa mujer de la fotografía, decide verse urgentemente con César. Quiere saber si su exmarido reconoce a la mujer que aparece en la imagen y si puede tener relación con el asesinato de Jaime.

César acude a su casa y, al ver la fotografía, lanza una advertencia clara: “Tú sabes que te pueden invalidar la defensa si saben que estamos hablando de esto, ¿no?”.

La tensión es evidente. Pero Amanda no está dispuesta a dar un paso atrás: “Estamos hablando de mi hermana”, le recuerda. A lo que César responde con frialdad: “A tu hermana que estoy intentando meter en la cárcel”.

Aunque César admite que la mujer le resulta familiar, no comparte las ideas de Amanda. Él apuesta por reducir la pena de Daniela. Ella, en cambio, sigue firme: su hermana es inocente y esa mujer tiene algo que ver con el asesinato. ¿Quién de los dos tendrá razón?

