Harrison Ford sorprende al hablar sobre sus hábitos sexuales a los 83 años: "Por supuesto que lo hago"

Harrison Ford, el legendario actor protagonista de sagas como Indiana Jones o Star Wars, ha acudido recientemente al programa Jimmy Kimmel Live!, donde ha protagonizado una conversación tan divertida como sorprendente.

Durante la entrevista, el presentador Jimmy Kimmel le ha preguntado directamente si alguna vez había escuchado las bandas sonoras de sus propias películas mientras tenía sexo.

La respuesta del actor ha sido inmediata y ha provocado las risas del público: "Por supuesto que sí", ha respondido Ford sin rodeos.

El intérprete de 83 años, que actualmente protagoniza la serie Shrinking, no ha aclarado qué banda sonora prefiere en ese tipo de momentos, aunque su carrera incluye algunas de las más icónicas de la historia del cine.

Entre ellas se encuentran clásicos como Blade Runner, la primera entrega de Star Wars o En busca del arca perdida, dirigida por Steven Spielberg.

Harrison Ford en 'Star Wars' | Disney

Más allá de la anécdota, Ford también ha reflexionado sobre su extensa trayectoria en Hollywood y deja claro que no tiene una película favorita dentro de su carrera: "No tengo una favorita porque me encanta hacer películas".

Según dice, el momento más satisfactorio para él no es el estreno ni el éxito posterior, sino el propio proceso de rodaje: "Ahí es donde me siento satisfecho, cuando la estamos haciendo".

Harrison Ford en Blade Runner 2049 | ©2016 Alcon Entertainment, LLC All Rights Reserved.

El actor incluso ha bromeado con su forma de ver sus propios trabajos una vez terminados: "Cuando lo veo, todo está más jodido. Cuando lo hago, es mejor que eso".

Con más de cinco décadas en la industria y algunos de los personajes más icónicos del cine a sus espaldas, Ford sigue demostrando que, incluso a los 83 años, mantiene intacto su sentido del humor y su capacidad para sorprender en cada aparición pública.