Desde Mario Casas, hasta Megan Montaner y Rodolfo Sancho: estos serán los próximos invitados de El Hormiguero

Pablo Motos ha desvelado, en exclusiva, quiénes serán los próximos famosos a los que va a entrevistar.

Desde Mario Casas, hasta Megan Montaner y Rodolfo Sancho: estos serán los próximos invitados de El Hormiguero

Antes de despedir una semana más en El Hormiguero, Pablo Motos ha revelado qué famosos serán los siguientes en estar en el plató.

Lunes: Santiago Segura

Viene nuestro buen amigo, Santiago Segura, y lo hace justo después que se haya estrenado en cines una de las películas más esperadas de los últimos años: “Torrente, Presidente”. Se trata de la sexta entrega de la saga donde volveremos a ver, doce años después, las nuevas peripecias de José Luis Torrente, el mítico personaje de Segura.

Santiago Segura
Santiago Segura | antena3.com

Martes: Ana Torroja

Nos visita la cantante Ana Torroja para presentarnos su nuevo disco, titulado Se ha acabado el show, que se publica el próximo 20 de marzo. Se trata de un álbum escrito por la artista en su totalidad y compuesto por diez nuevos temas.

Ana Torroja
Ana Torroja | antena3.com

Miércoles: Mario Casas y Mariela Garriga

Recibimos en nuestro plató a los actores Mario Casas y Mariela Garriga, protagonistas de Zeta, la nueva película que protagonizan y que se estrena en Prime Video el próximo 20 de marzo. Se trata de un thriller de espionaje y acción que arranca con el asesinato de cuatro ex agentes de inteligencia en distintas embajadas del mundo.

Mario Casas y Mariela Garriga
Mario Casas y Mariela Garriga | antena3.com

Jueves: Megan Montaner y Rodolfo Sancho

Vienen a vernos los actores Megan Montaner y Rodolfo Sancho para presentarnos la segunda temporada de la serie Entre Tierras. La ficción puede disfrutarse desde el 15 de marzo en Atresplayer y retoma la historia de los Cervantes veinte años después.

Megan Montaner y Rodolfo Sancho
Megan Montaner y Rodolfo Sancho | antena3.com
