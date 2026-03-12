Yurena presenta su libro y se abre sobre su etapa más dura: "No podía más con el acoso mediático, moral y profesional"

La publicación estará disponible en librerías y comercios a partir del lunes 9 de marzo y, según la propia cantante, nace con la intención de que el público pueda conocerla más allá de su faceta artística. “Antes que artista soy persona”, asegura, destacando que, aunque ha contado parte de su historia en numerosas entrevistas, hasta ahora no había tenido la oportunidad de relatarla de forma completa.

Conocida anteriormente como Tamara, la artista alcanzó gran popularidad en el año 2000 gracias a sus apariciones en el programa “Crónicas Marcianas”, donde interpretó temas como “A por ti” y “No cambié”, este último junto a Leonardo Dantés. Además, el pasado año su historia volvió a despertar interés con el estreno de la serie Superstar en Netflix, dirigida por Nacho Vigalondo y producida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Yurena ha venido al plató de Espejo Público y ha repasado algunos de los episodios más duros de su vida, muchos de los cuales recoge ahora en su libro. Susanna Griso y los colaboradores han querido comenzar recordando sus inicios y su infancia en Santurtzi: “Nos hemos visto en mil ocasiones, en videoclips, en eventos y en entrevistas, pero ahora has decidido contar toda la verdad de 36 años de profesión”, le señalan.

Yurena ha explicado que comenzó su carrera a comienzos de los años noventa y que, aunque el tiempo “ha pasado muy rápido”, su trayectoria ha estado marcada por experiencias muy intensas. “Comencé en el año 90 y 36 años que se dice pronto… han pasado muy rápido, pero son muchos años de profesión y en este tiempo ha dado para mucho”, relataba.

Una infancia marcada por la enfermedad y el acoso escolar

La artista también ha recordado su infancia y las dificultades que atravesó durante aquellos años. “Nací muy enfermita, de hecho se pensaba que no podría sobrevivir. Gracias al amor absoluto de mis padres, pero sobre todo de mi madre, salí adelante”, ha contado.

Sin embargo, a partir de la adolescencia comenzó a sufrir acoso escolar. “Desde los 11 o 12 años hasta los 14 cogí bastante peso, llevaba gafas y tenía el típico acné juvenil. Tenía todos los ingredientes para el bullying”, explicaba. “En ese entonces ni siquiera existía la palabra acoso, era algo que se consideraba normal. Me decían gorda, foca, vaca, gafosa, cuatro ojos…”.

La cantante ha confesado que nunca llegó a compartir esa situación con su familia. “No podía contarlo, me daba vergüenza. Como tantos niños, no se lo contaba a nadie. Ir al colegio o salir a la calle se convirtió en una auténtica pesadilla”, recordaba.

“Lo intenté dos veces y mi madre me salvó”

Durante la conversación también se han abordado algunos de los momentos más difíciles de su etapa mediática. La artista ha recordado un episodio especialmente duro tras años de presión pública. “Esa imagen es muy dura para mí. Estaba saliendo del hospital después de haber intentado irme… prefiero decirlo así”, confesaba. “No podía más con el acoso mediático, moral y profesional al que estaba sometida”.

“Menos mal que soy una persona mentalmente muy fuerte, porque si no no sé qué hubiera sido de mí. Sí que es cierto que lo intenté dos veces y las dos veces mi madre me salvó por minutos”, añadía visiblemente emocionada.

