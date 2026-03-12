Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una influencer colombiana a los 23 años por una enfermedad que su familia dijo ser fruto de la brujería

La joven influencer, conocida como Carol 'The Warrior', acumulaba más de 200.000 seguidores en Instagram. Aunque no se conocen las circunstancias exactas de la muerte, algunos medios apuntan a un agresivo cáncer.

Paula Hidalgo
Publicado:

La influencer colombiana Carolina Reyes, o Carol 'The Warrior', tal y como la conocían sus más de 200.000 seguidores en Instagram, murió este pasado miércoles como consecuencia de una cruel enfermedad pulmonar. Llevaba varios meses luchando, pero desafortunadamente, la enfermedad ha ganado la batalla.

Su entorno más cercano ha despedido a la joven por su perfil oficial en un emotivo comunicado, donde la describían como "una guerrera, una persona brillante y un ser humano que jamás se rindió" ante las dificultades que le ponía la vida. Aunque no quisieron detallar las circunstancias de la muerte, pidieron "prudencia, empatía y amor" a sus miles de seguidores, para que tanto la familia como los amigos puedan superar el duelo sin especulaciones ajenas. "Gracias por amarla, apoyarla, demostrarle tanto cariño y siempre acogerla con las manos abiertas", concluye la publicación.

Miles de comentarios acompañan el texto, donde los usuarios han querido trasladar el pésame y compartir el dolor del entorno más cercano de Carol 'The Warrior'. Apenas dos semanas antes, la influencer disfrutaba de un viaje de ensueño en Brasil que compartió en sus redes sociales. Pese a que por el momento se desconocen las causas exactas de la muerte, algunos medios como 'El Heraldo de México' la atribuyen a un agresivo cáncer. La joven compartió los primeros momentos de su enfermedad después de que su cuerpo expresara dolores persistentes.

"No saben cómo estaba mi tío de destrozado por verme con este dolor; me tenían que bañar, ponerme la ropa, todo", explicaba la joven en sus publicaciones, tal y como recoge Infobae. En ese momento, comenzó a dejar en un segundo plano el contenido aspiracional y de bienestar para documentar su enfermedad y cómo se sentía al respecto.

La familia atribuye la muerte a un acto de brujería

Pero hay un detalle que llama especialmente la atención, ya que pese al diagnóstico médico en el que figuraba que Carolina presentaba un cuadro clínico grave, algunos miembros de su familia relacionaban la enfermedad a causas espirituales. Concretamente, consideraron que el detonante se debía a un supuesto acto de brujería.

Aunque la salud de la influencer parecía mejorar, lo que le empujó a poner rumbo a Brasil, en su regreso sufrió una recaída, obligándole a acudir de nuevo al hospital, hasta que, desgraciadamente, el 11 de marzo, acabó falleciendo.

