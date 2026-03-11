María Pombo reacciona a las críticas a las influencers tras las palabras de Victoria Vera, que mencionó su nombre

La polémica entre actores e influencers sigue creciendo. Las últimas declaraciones de Victoria Vera sobre María Pombo han reavivado un debate que comenzó tras los Premios Goya, cuando la presencia de creadores de contenido en el evento generó críticas dentro del sector cinematográfico.

La veterana actriz, en su paso por el Festival de Málaga, ha querido decir la suya. No obstante, el dardo ha ido destinado directamente a una influencer que ni siquiera pisó la alfombra roja de los Goya: María Pombo. Primero aseguró no saber bien quién es, aunque después se mofó diciendo que es "la que lee" y añadiendo un "ah, Dios mío, ¡qué tristeza!".

De modo irónico o no, la intérprete también se hizo la despistada al ser preguntada sobre la profesión de influencer y señaló a quienes, para ella, han sido realmente influyentes: "¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Influencers yo creo que eran las actrices de los años 30 y 40, que eran las que las mujeres imitaban los peinados y los trajes, y leían, leían".

Victoria Vera en el Festival de Málaga | Gtres

La respuesta de María Pombo

Como era de esperar, las imágenes de esas declaraciones terminaron llegando a María Pombo. Sin embargo, lejos de responder con dureza, la influencer decidió mantenernse al margen de la polémica y contestar con calma y respeto.

En unas declaraciones en exclusiva para Gtres, Pombo trató de mostrar comprensión hacia la postura de la actriz. "La entiendo. Creo que cada generación comunica diferente, así que no sé si cuando yo tenga 70 u 80 años me costará entender estas nuevas generaciones", explicó.

La creadora de contenido quiso dejar claro que respeta la opinión de Victoria Vera y que considera normal que surjan dudas alrededor de profesiones relativamente nuevas. "Así que nada que decir, que la respeto muchísimo y entiendo su opinión", añadió.

Pombo también reflexionó sobre cómo, a lo largo del tiempo, muchas profesiones han sido cuestionadas cuando surgieron por primera vez. "Estoy segura de que a Victoria Vera —¿se llamaba así?— la cuestionaron en su momento, estoy segura. Son etapas y formas de comunicar que van apareciendo", comentó.

María Pombo | Gtres

Otras voces que se han pronunciado

Victoria Vera no ha sido la única actriz que ha opinado sobre este tema. En los últimos días, otras actrices también han compartido su punto de vista. Una de las primeras en hacerlo fue Yolanda Ramos, que habló con claridad sobre la presencia de influencers en los Goya. "Nada en contra de las influencers, pero yo estaba en pijama en mi casa. Excepto cuando fui nominada y al año siguiente, ni antes ni después me han invitado nunca", confesó.

Por su parte, la actriz y miembro de la Academia de Cine Llum Barrera también expresó su reflexión durante su participación en el programa Y ahora Sonsoles. "La vida del influencer me sorprende, porque se lo curran, pero cuando se meten en tu terreno o les llaman a ellos más que a ti… igual la cosa no está equilibrada", lamentó.

La postura del mundo influencer

Desde el lado de los creadores de contenido también han querido responder al debate. Una de las voces más conocidas ha sido la de Violeta Mangriñán, una de las influencers con más seguidores en España.

Durante su aparición en los Premios Fearless 2026, Mangriñán defendió que la presencia de influencers en este tipo de eventos responde, en gran medida, a una estrategia de comunicación. "En cualquier caso, no es culpa de los influencers, sino de quienes les invitan. Al final, en los grandes eventos de cine siempre los ha habido; son un medio de comunicación más", explicó.

Un debate que, a juzgar por las reacciones que sigue generando, parece estar todavía lejos de cerrarse.