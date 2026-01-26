Juan Lobato (PSOE) cierra filas en torno al ministro Óscar Puente: "No se inventa información, dice lo que le explican los técnicos"

El exsecretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato ha analizado en Espejo Público la investigación que va dando a conocer nuevos datos del choque de trenes de Adamuz que ha dejado al menos 45 víctimas mortales. Las pesquisas se centran ahora en el estado de la vía.

Según las últimas informaciones, la vía podría haber sido renovada parcialmente y no en su totalidad. El ministro Óscar Puente aseguraba que se trata de un carril nuevo, que fue fabricado en 2023, e instalado durante mayo y junio de 2025. Decía además que cuenta con el certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones técnicas correspondientes.

"Óscar Puente cuando habla lo hace por parte de lo que le explican los técnicos"

Lobato cree que primero hay que analizar la parte técnica de lo que ha ocurrido para que descarrilara el tren Iryo que provocó el posterior descarrilamiento del Alvia. "Estoy seguro de que el ministro Puente cuando habla lo hace por parte de lo que le explican a él los técnicos sobre lo que ha sucedido. Si ha habido algún fallo de información tiene que ver quién le haya dado esa información correcta o incorrectamente".

"Me está sorprendiendo especialmente el fondo del debate"

"El ministro no se inventa información, si la traslada es porque le han informado sobre eso", mantiene Juan Lobato.

Sostiene el socialista que le sorprende especialmente el fondo del debate y "que sea más positivo o más negativo que se haya roto una vía nueva". "Si se hubiera roto una vía nueva a mí me genera también una preocupación importante porque si se está renovando con muchos millones de euros y podemos tener un problema... hay que ir a la parte política de qué soluciones concretas vamos a poner encima de la mesa para tratar de corregir y evitar esto que ha pasado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.