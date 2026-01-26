Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Accidente de trenes Adamuz

Juan Lobato (PSOE) cierra filas en torno al ministro Óscar Puente: "No se inventa información, dice lo que le explican los técnicos"

El que fuera líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, está sorprendido con el fondo del debate que se está produciendo sobre el choque de trenes en Adamuz (Córdoba). "¿Es más positivo o negativo que se haya roto una vía nueva?".

Juan Lobato analiza el accidente de tren.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

El exsecretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato ha analizado en Espejo Público la investigación que va dando a conocer nuevos datos del choque de trenes de Adamuz que ha dejado al menos 45 víctimas mortales. Las pesquisas se centran ahora en el estado de la vía.

Según las últimas informaciones, la vía podría haber sido renovada parcialmente y no en su totalidad. El ministro Óscar Puente aseguraba que se trata de un carril nuevo, que fue fabricado en 2023, e instalado durante mayo y junio de 2025. Decía además que cuenta con el certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones técnicas correspondientes.

"Óscar Puente cuando habla lo hace por parte de lo que le explican los técnicos"

Lobato cree que primero hay que analizar la parte técnica de lo que ha ocurrido para que descarrilara el tren Iryo que provocó el posterior descarrilamiento del Alvia. "Estoy seguro de que el ministro Puente cuando habla lo hace por parte de lo que le explican a él los técnicos sobre lo que ha sucedido. Si ha habido algún fallo de información tiene que ver quién le haya dado esa información correcta o incorrectamente".

"Me está sorprendiendo especialmente el fondo del debate"

"El ministro no se inventa información, si la traslada es porque le han informado sobre eso", mantiene Juan Lobato.

Sostiene el socialista que le sorprende especialmente el fondo del debate y "que sea más positivo o más negativo que se haya roto una vía nueva". "Si se hubiera roto una vía nueva a mí me genera también una preocupación importante porque si se está renovando con muchos millones de euros y podemos tener un problema... hay que ir a la parte política de qué soluciones concretas vamos a poner encima de la mesa para tratar de corregir y evitar esto que ha pasado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Novedades caso Julio Iglesias.

La periodista Elena Cabrera, tras el contraataque de Julio Iglesias: "Parece que quiere hacer un descrédito hacia sus extrabajadoras"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Juan Lobato analiza el accidente de tren.

Juan Lobato (PSOE) cierra filas en torno al ministro Óscar Puente: "No se inventa información, dice lo que le explican los técnicos"

Miguel Ángel Revilla

Hoy, Miguel Ángel Revilla visita El Hormiguero para repasar la actualidad

Roberto Leal, sin palabras ante los zapatos de Eduardo Navarrete

Roberto Leal, sin palabras ante los zapatos de Eduardo Navarrete: “No quiero pensar cómo serán sus gayumbos”

Rosa, concursante de Pasapalabra
Los motivos que la avalan

¿Será Rosa la ganadora del bote de Pasapalabra? Evolución, valentía y carisma de una referente

Descubre los retos del cuarto programa de El Desafío
Próximos desafíos | Programa 3

Descubre los retos del cuarto programa de El Desafío

Juan Del Val
Polémico

Juan del Val desata la polémica en la tertulia de El Hormiguero: “Los grupos de WhatsApp para poner fotos de bebés”

Juan del Val sacó su lado más polémico al criticar algunas costumbres cotidianas, como los grupos de WhatsApp creados para compartir fotos de sus hijos o la manera de hacerse algunas fotos.

Arguiñano, sobre el truco del tarro de cristal: "¡Es buena manera de hacer la vinagreta!"
Así emulsiona

Arguiñano, sobre el truco del tarro de cristal: "¡Es buena manera de hacer la vinagreta!"

Las vinagretas son una forma original de aliñar nuestras recetas para salir de lo habitual. Utiliza esta técnica y te saldrá de maravilla porque conseguirás que la vinagreta emulsione fácilmente.

Eduardo Navarrete tras fracasar en la apnea

Eduardo Navarrete tras fracasar en la apnea: “Espero que se haya transmitido la angustia que he pasado”

Julio Iglesias

El archivo de la denuncia contra Julio Iglesias, ¿un punto final a su batalla legal?: así ha sido su polémica causa

Omar y Miriam, concursantes de Atrapa un millón

Un matiz puede costarles 25.000 euros a Omar y Miriam: ¡tensión en la última pregunta!

Publicidad