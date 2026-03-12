El pique entre Elia Galera y Santiago Segura va a más en Pasapalabra: “¡He ganado yo!”

Elia Galera ha demostrado dos cualidades en Pasapalabra: que es competitiva y que un pique no se le pasa rápidamente. De hecho, su rivalidad con Santiago Segura ha ido a más tras lo ocurrido en el pasado programa, cuando le llamó “chivato” por haber intervenido sutilmente para que Begoña Maestre ganara en La Pista.

La actriz ha ido a por todas en su nuevo duelo musical. “Me estoy poniendo aerodinámica”, ha bromeado con lo preparada que estaba para darle al pulsador. Ese detalle ha resultado ser crucial porque ambos invitados han reconocido la canción con el primer fragmento.

Elia ha dado el título, ‘Roxane’, pero Santiago ha sido quien ha entonado el estribillo. Por eso, el cineasta, en tono conciliador, ha intentado destacar cómo los dos han pasado de no resolver su pasado duelo a acertar en éste a la primera. Sin embargo, la actriz se ha puesto reivindicativa: “Perdona, la que ha ganado soy yo”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!