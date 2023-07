La porra de Iván Redondo para las elecciones del 23J: "No creo que ahora vayan a fallar los sondeos"

El analista político Iván Redondo analiza el tablero político días antes de que se celebren las elecciones generales del 23 de julio. Los sondeos consideran que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo que se celebró en Atresmedia ha marcado un punto de inflexión en la campaña electoral.

Señala Redondo que existe el predebate, el debate y el postdebate y cree que se ha hablado poco del predebate. Destaca que la estrategia de Sánchez de encerrarse 4 días para preparar un debate oun adelanto electoral difícil de explicar con pocos mítines y con bandazos... "hay muchos elementos de presión para Sánchez y la preparación emocional del debate fue un elemento determinante", mantiene.

Asegura Redondo que cuando él presidía el Gabinete de presidencia se encargaba también de preparar emocionalmente al presidente del Ejecutivo. "La preparación inicial la tiene que hacer uno mismo. Lo que le ha pasado al presidente le puede pasar al mejor político, pero ese predebate es donde perdió. En el primer bloque se cambiaron los papeles, no pensaba que le pudiera pasar eso. A los 6 minutos se fijó el marco y recuperar esa pájara fue muy difícil", mantiene.

"Hay necesidad de desbloqueo y de que el 24J tengamos un Gobierno"

Cree Redondo que el tema del bloqueo salió a la luz y el efecto se vio en el debate y en el cara a cara, "esa necesidad de desbloqueo y de que el 24J haya Gobierno". "Aquí estuvimos hace 7 años y se equivocaron todas las encuestas que veían que Rajoy iba a bajar de escaños y al final había que sumar 15 escaños más a las encuestas. Aquella noche Rajoy sorpasó a todos y fallaron los sondeos aunque ahora no creo que vayan a fallar. Esta es una semana de voto útil pura donde el PP va a ir a por voto de indecisos del PSOE y no descartes tener que sumarle 15 escaños a Feijóo este domingo".

Mantiene que vamos camino a unas elecciones de refundación donde Feijóo se ha situado en el cuadrante de Aznar de 156 diputados. "Creo que lo que nos puede pasar el domingo es que nos vayamos a un viaje en el tiempo del año 1977. Ahora que Feijóo lucha por los más de 160 escaños se vea cerca de los 165 de Adolfo Suárez de la UCD o que el PSOE se vea con los 118 de Felipe González en el año 1977 o se vea una Alianza Popular reforzada que sería Vox con 28 escaños. O sorpresa, Yolanda Díaz se vea con los 20 diputados de Santiago Carrillo o los 24 que hoy yo veo en las cifras una vez que las decodificamos".

En opinión de Sumar ha cometido distintos errores. Tenía una expectativa de 50 escaños pero Magariños frustró esta expectativa porque no se contó con Podemos, afirma. "Todos los que estuvieron en Magariños acabaron sin gobierno o con una expectativa más baja que lo que le auguraban los sondeos. "El veto de Irene Montero lo ha condicionado todo en campaña", afirma.

La porra de Iván Redondo para las elecciones del 23J

PP: 161 escaños

PSOE: 115 escaños

VOX: 28 escaños

SUMAR: 24 escaños

Para Redondo el votante de hoy no es indiferente al bloqueo y a que no haya Gobierno y más en unas elecciones que se convocan en pleno verano y todo el mundo está haciendo lo posible para ir a votar. Cree que el relato y la campaña de la remontada del PSOE ha pinchado y el presidente tiene que hacer un giro. "Vox se equivoca cuando pide el ministerio de Cultura e incluso cuando dice que si tiene un escaño más que el PP no le daría el Gobierno porque eso activa al votante socialista que va a estar presente no solo para reforzar a Pedro Sánchez sino por si tiene que activar el voto útil para que haya Gobierno este domingo", añade.